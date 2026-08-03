Policía investiga atroz crimen tras descubrir un cuerpo en descomposición apuñalado en Brooklyn

Las autoridades informaron el domingo en la tarde sobre el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición de un hombre de 58 años con un cuchillo clavado en su cuello dentro de una residencia de Brooklyn.

Los agentes de la policía fueron llamados a la vivienda para comprobar el estado de salud de los ocupantes; cuando hicieron el macabro descubrimiento cerca de las 12:41 del mediodía, dentro de una casa en el número 716 de la calle Madison en Bed-Stuy, indicaron los funcionarios.

El hombre en cuestión fue declarado muerto en la escena, informó New York Post.

Todavía no se ha aclarado cuánto tiempo estuvo allí, pero las fuentes señalaron que su cuerpo estaba “muy descompuesto” y que tenía el arma homicida enterrada en su cuello.

La causa de muerte del individuo será determinada por la Oficina del Médico Forense Jefe, apuntó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Su identidad no ha sido dada a conocer, a la espera de notificar a la familia de la víctima.

Los vecinos del hombre caminaban con un aire sombrío por los pasillos del edificio, cubriéndose la cara con las manos para evitar el mal olor a putrefacción.

Asimismo, los residentes se congregaron frente a la manzana arbolada del barrio para ofrecerse condolencias mutuamente tras el tétrico asesinato en el edificio donde viven.

El macabro hallazgo se produce semanas después de que un olor pútrido llevase a los agentes de la policía a encontrar el cadáver en descomposición de un hombre en una casa de Staten Island.

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