Arrestaron en el aeropuerto de Miami por presunto tráfico de drogas a Diego Serna, exjugador colombiano de la MLS

El exdelantero Diego Serna, figura en la MLS y en el fútbol colombiano, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami acusado de tráfico de drogas, según documentos judiciales.

La detención se dio el pasado 29 de julio cuando Serna arribó a Florida proveniente de Medellín. Sin embargo, se dio a conocer en las últimas horas. Según las autoridades, el exjugador intentó ingresar al país con casi 9.000 pastillas de hidrocodona, un opiáceo de uso controlado cuya posesión sin autorización federal constituye un delito grave en territorio estadounidense.

Serna transportaba dos mochilas y, en el interior de esas bolsas, de acuerdo con el expediente judicial, los agentes encontraron siete frascos que contenían las pastillas.

La investigación se activó antes de su aterrizaje. Las autoridades colombianas habían advertido a la policía estadounidense sobre el cargamento que presuntamente llevaba el exjugador.

Operativo en medio de la detención

Tras su detención en Miami, Serna admitió los hechos ante las autoridades. En ese momento se activó un operativo en el que Serna tuvo que continuar con el plan inicial, pero ahora bajo supervisión de los agentes.

El exatacante se comunicó con una mujer que se encontraba en la zona de salidas del aeropuerto para entregarle una de las mochilas. La entrega fue realizada bajo la supervisión de las autoridades federales.

Una vez concretado el intercambio, la mujer fue detenida por los agentes. Posteriormente, Serna confesó que un conocido le pagó el boleto aéreo a cambio de transportar el cargamento hasta Estados Unidos.

El caso continúa bajo investigación y la información disponible hasta el momento proviene de los documentos presentados ante la corte federal.

Serna tuvo que comparecer ante un tribunal federal y pudo salir en libertad gracias al pago de una fianza de $100.000 dólares. La audiencia para la lectura formal de cargos quedó programada para el 20 de agosto.

El exfutbolista colombiano comenzó su carrera en 1995 con Cortuluá e Independiente Medellín en 1996-1997.

Posteriormente, desarrolló parte de su carrera en el fútbol estadounidense. Comenzó con Miami Fusion (1998–2001). Fue su etapa más dominante con 52 goles y 36 asistencias en 100 partidos. Se convirtió en el máximo goleador histórico del club e integró el MLS Best XI 2001 y ganó el Supporters’ Shield 2001.

En 2002 se marchó a MetroStars / New York/New Jersey MetroStars. Llegó vía draft de asignación y consiguió un gol en ocho partidos. Esa misma temporada, fue traspasado a New England Revolution en un acuerdo de seis jugadores.

Una lesión frustró los planes y solo pudo participar en cinco encuentros y anotar un gol. En 2003 llegó a Los Angeles Galaxy a mitad de temporada y anotó tres goles en 10 partidos.

En 2004 regresó a Sudamérica a jugar con Atlético Nacional. Meses después, ya en 2005, regresó a la MLS para su último baile con Colorado Rapids, donde solo pudo disputar un encuentro.

Ese mismo año, se marchó a Deportes Quindío en el fútbol colombiano. Al año siguiente, jugo para Macará de Ecuador. En 2007 se fue la Fast de Brasil.

De 2009 a 2014 se dedicó al fútbol de ligas menores y fútbol sala. Pasó por Miami FC (USL) (2009) con 17 partidos y tres goles. También por Syracuse Silver Knights (Indoor) (2011–2012) y Miami Dade FC (2014).



Sigue leyendo:

· Ferran Torres hará el primer lanzamiento ceremonial este martes en el Yankee Stadium, antes del duelo contra St. Louis Cardinals

· Estados Unidos confirma 4 partidos amistosos tras Mundial 2026

· Senadora paraguaya anuncia intención de ser presidenta y vuelve a causar revuelo con Mbappé: “No pudo ni ganar el Mundial”