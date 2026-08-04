Senadora paraguaya anuncia intención de ser presidenta y vuelve a causar revuelo con Mbappé: “No pudo ni ganar el Mundial”

La polémica senadora Celeste Amarilla volvió a causar revuelo al ironizar sobre Kylian Mbappé en medio del anuncio de sus intenciones de aspirar a la presidencia de su país.

Amarilla fue consultada por la prensa sobre si su controversia con el delantero francés podría beneficiar su eventual candidatura presidencial. La legisladora descartó esta posibilidad ironizando sobre el desempeño de Francia en la Copa del Mundo.

“¿Mbappé no pudo ni ganar el Mundial? ¿Va a poner presidente en Paraguay?”, respondió ante la pregunta de un periodista.

@kontenidos.py ▶️| SENADORA AMARILLA HABLÓ NUEVAMENTE DE MBAPPÉ 🔹 La senadora Celeste Amarilla ratificó que participará en las mediciones de la oposición para definir a los candidatos con mayor respaldo de cara a las elecciones de 2028 👉 Al ser consultada sobre el denominado “efecto Mbappé”, respondió con ironía y aseguró que el futbolista francés “no va a ser capaz de poner presidentes en Paraguay” #KontenidosPy🇵🇾 ♬ sonido original – Kontenidos.Py

Amarilla ahora busca contender a la presidencia de su país para 2028 tras obtener una gran repercusión mediática por sus insultos racistas contra Mbappé durante el Mundial 2026.

Amarilla aseguró que pone su nombre a disposición del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para convertirse en una alternativa dentro de la principal fuerza opositora del país.

Celeste Amarilla entró al radar global en medio de la Copa del Mundo luego de lanzar insultos racistas contra Mbappé tras la eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial.

Amarilla, tras la eliminación de Paraguay, estalló en redes sociales tildando al futbolista de “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.

Lejos de detenerse en el plano deportivo, donde afirmó que Mbappé estuvo “muerto de miedo todo el partido”, Amarilla escaló las ofensas a niveles personales, catalogándolo de “bruto” y que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

Posteriormente, Mbappé respondió con un comunicado en el que acusó a la senadora de racismo y aseguró que era “indigna de su cargo”.

Amarilla contraatacó amenazando con cárcel y usando el antecedente de la prisión de Ronaldinho en ese país como un ejemplo. “Él tiene que retractarse conmigo, porque se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya y también con Paraguay”, afirmó en conferencia de prensa en el Senado.

“Vengo de una generación donde llamar a alguien ‘pequeño mier** negro’ era común. Cuidado con los paraguayos. Metimos a Dinho tras las rejas por corrupción. No me subestimes, puedo presentar cargos en tu contra”, dijo.

Amarilla defendió en el Senado sus insultos hacia el delantero francés y relató el gesto del jugador con el portero Orlando Gil durante el partido de octavos del Mundial.

Afirmó que Mbappé “le negó la mano y le gritó en la cara” al futbolista paraguayo, y sostuvo que ese comportamiento “no representa a Francia”, país al que vinculó con figuras históricas y valores democráticos.

La tensión obligó al presidente Santiago Peña a fijar posición. El mandatario declaró que Paraguay está “en contra de todo tipo de discriminación”. Asimismo, el presidente Emmanuel Macron hizo lo propio.

En este sentido, las declaraciones de la senadora fueron ampliamente condenadas por distintos organismos e instituciones como la ONU y la Federación Francesa de Fútbol.

Por su parte, el Senado paraguayo aprobó una resolución en la que expresó su rechazo a cualquier forma de racismo y discriminación.



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