Denuncian la muerte de otro migrante bajo la custodia de ICE en Delaney Hall

Edwin López Cornejo, un inmigrante de El Salvador que llevaba veinte años en Estados Unidos, falleció el pasado sábado tras más de un mes ingresado en el centro de detención de Delaney Hall del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey, según confirmó su madre.

María Cornejo, madre de la víctima, aseguró en una entrevista que la última vez que habló con su hijo, el viernes, le explicó que se encontraba mal.

“Me dijo que se le había dormido una parte de la cara y de la mano derecha“, declaró la madre en el vídeo publicado en el portal de Facebook de Cosecha New Jersey, un portal que trabaja para proteger a los inmigrantes.

López Cornejo fue trasladado desde Delaney Hall, el centro en el que estaba ingresado, a un hospital cercano, que fue quien avisó a la madre, porque, según dijo, su número de teléfono estaba registrado en el expediente médico de su hijo.

La víctima, explicó su madre, tomaba medicina para la diabetes y para la tensión y convulsiones. Sin embargo, Cornejo cree que en Delaney Hall no estaba siguiendo con el tratamiento mientras estuvo detenido durante más de seis semanas.

Por esta razón, acusó a la instalación de haber cometido “una negligencia” que habría provocado el fallecimiento de su hijo.

Desde el hospital le explicaron que su hijo “había llegado sin vida” y que “su corazón ya se había parado”.

Por su parte, el representante Rob Menéndez dijo que funcionarios del ICE le informaron que Cornejo llegó al hospital alrededor de las 2:40 de la tarde y fue declarado muerto a las 3:24 de la tarde.

Menéndez declaró que agentes del ICE le informaron que Cornejo se quejó el sábado en la tarde de mareos y fatiga en la cafetería del centro antes de dirigirse a la unidad médica, donde se desplomó. De acuerdo con el político demócrata, el personal del ICE le practicó reanimación cardiopulmonar antes de que llegaran los servicios de emergencia, aproximadamente 37 minutos después de la llamada al 911.

Agentes de policía permanecen de pie frente al centro de detención Delaney Hall mientras una ambulancia abandona las instalaciones. Crédito: Seth Wenig | AP

“Por eso digo que (su muerte) fue en el centro de detención, porque cuando le llevaron al hospital su corazón ya no palpitaba”, agregó la madre del migrante.

Hasta el momento, no ha recibido ninguna información por parte del centro de detención, ni tampoco la abogada de Cornejo, informó Gothamist.

En este sentido, la representante Analilia Mejía emitió una declaración luego de confirmarse la muerte de Cornejo que dice lo siguiente:

“Edwin Jovanny López Cornejo, un padre que vivió aquí durante 20 años, ha fallecido, y mis más graves preocupaciones sobre las condiciones de las personas médicamente vulnerables en Delaney Hall se han confirmado. La familia de Edwin está muy preocupada por el tratamiento médico que recibió durante su detención, y yo comparto esas preocupaciones“, declaró la congresista.

“Esta no es la primera vida que perdemos en esas instalaciones. A los propios inspectores de salud de Nueva Jersey se les ha negado el acceso completo, incluyendo la unidad médica, una y otra vez. Si no hay nada que ocultar, no hay razón para impedirles el acceso. El DHS debe llevar a cabo una investigación completa e independiente. Esta familia, y Nueva Jersey, merecen respuestas reales, justicia y rendición de cuentas. En estas condiciones, personas médicamente vulnerables están siendo condenadas a muerte por falta de atención. El centro Delaney Hall debe ser clausurado. Abolir y reemplazar el ICE es la única manera de corregir esto; un sistema que permite que esto suceda repetidamente no puede reformarse. Debe reconstruirse en torno a la dignidad humana”.

López Cornejo llegó a Estados Unidos hace veinte años, vivió en dos lugares del país y tenía una hija.

“Era un buen padre”, aseguró entre lágrimas su madre.

Según su testimonio, fue arrestado el pasado 18 de junio cuando se dirigía al trabajo: “Estos señores (los agentes de ICE) andan agarrando a la gente trabajadora”.

En lo que va de año se han registrado 22 muertes de personas bajo la custodia del ICE. El mes pasado, la agencia federal cambió su normativa interna para no tener que informar de los fallecimientos de personas que hayan sido recientemente liberadas de su custodia.

En 2025, 33 personas murieron bajo custodia de la agencia, el total anual más alto en más de dos décadas, según el Proyecto Nacional de Inmigración.

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