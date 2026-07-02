¿Qué pasa en la prisión de ICE en Nueva Jersey? (podcast)

La prisión migratoria Delaney Hall, en Nueva Jersey, se encuentra en medio de presiones cívicas por el trato a inmigrantes detenidos por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Con la reciente ola de calor, hay incluso acusaciones de que el aire acondicionado no funciona, lo que podría poner en peligro a los detenidos, pero antes de este problema, los inmigrantes han acusado: mal estado en los alimentos, abusos de los custodios, agua contaminada, impedimento en la defensa de casos, entre otros problemas.

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Una huelga de hambre de las personas detenidas estuvo acompañada de protestas de familiares y organizaciones que defienden a inmigrantes. Las acciones iniciadas a finales de mayo se extendieron durante varias semanas.

La respuesta de las autoridades migratorias fue de represión, ya que los agentes federales rociaron con gas pimienta contra los manifestantes afuera de la cárcel en Nueva Jersey.

En tales acciones incluso el senador Andy Kim fue rociado con gas pimienta, sobre lo cual habló recientemente.

Tras las críticas, la agencia federal pidió apoyo de la Policía estatal cuyos oficiales no fueron menos violentos contra los manifestantes frente a la prisión operada por Geo Group.

El periodista José Olivares, de The Guardian, cubrió durante varios días el conflicto en la prisión de Delaney Hall y narró en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ cómo surgió la protesta y las consecuencias.

>> ¿Qué reclaman inmigrantes detenidos en Delaney Hall?

>> ¿Cómo respondieron autoridades federales sobre la protesta de inmigrantes y sus familias en Nueva Jersey?

>> ¿Cuántas personas han sido detenidas, debido a las protestas?

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