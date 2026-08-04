El DFFNYC celebra sus 15 años con estrenos mundiales y gala inaugural en el United Palace

Del 5 al 11 de agosto el Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) celebrará su 15.ª edición con una programación de más de 60 películas que reúne nuevas voces, reconocidos realizadores y diversas miradas del cine dominicano realizado en Quisqueya y en la diáspora.

Durante siete días, el festival ofrecerá largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes, además de estrenos mundiales, internacionales, estadounidenses y de Nueva York, competencias oficiales, presentaciones especiales, talleres gratuitos y encuentros entre cineastas, profesionales de la industria y el público.

La edición abrirá el miércoles 5 de agosto con el estreno mundial de La fábrica de bodas, dirigida por Francis “Indio” Disla. La gala inaugural del evento se celebrará en el emblemático United Palace.

Comedia, drama y romance

Bajo el lema “Donde las historias crean emociones”, la programación recorrerá géneros como la comedia, el drama, el romance, el documental y el thriller, reflejando la diversidad temática y creativa que caracteriza a la producción cinematográfica dominicana contemporánea.

“Llegar a los quince años representa una oportunidad para reconocer todo lo que el cine dominicano ha avanzado y, al mismo tiempo, mirar hacia las nuevas historias y generaciones que están surgiendo”, expresó Armando Guareño, fundador y director ejecutivo del DFFNYC.

La Competencia Oficial reúne producciones que reflejan la diversidad de géneros, estilos y perspectivas presentes en el cine dominicano actual.

En la competencia de largometrajes de ficción participan La herencia de los Ramírez, de Brahyam Jade Humphreys; Qué más puedes hacerme, de Félix Germán; La batalla de los Ángeles, de Félix Germán; Acorde final, de Pachy Banks-Cabral; Entiérrenlo Parao, de Ronni Castillo; Sublime Gracia, de Fel di Garbo; y Melodrama, de Andrés Farías.

La competencia de documentales está integrada por: Aquella primavera, de Mayra Poueriet; Boru, de Ronny A. Sosa; Kacimiro, de Boynayel Mota; Más allá del humo, de Mariel Aponte; Soldados de la Democracia, de Alberto Zayas; y Mujeres Extraordinarias: Así en la guerra, como en la paz, de Yildalina Tatem Brache.

En la competencia de cortometrajes participan: A Tempo, de Camila Del Carmen y Elena Carrasco; Batea, de Sofía Richiez y Claudio Rafael; El Amuleto, de Danny Camacho; El mar que nos separa, de Daslaina González Álvarez; Everbranch, de Lisa Reyes; Lo que nadie ve, de Jhoanna Ruiz; Nueva forma, de Viviana C. Sánchez; Sinfónica Novae, de Noelia Peguero, Lucille Victoria y Sarah Mora; Stuck, de Kamila Minier; Tenebras, de Francisco Rojas; Yante, de Alberto Valdez; A través del silencio, de Keyla Charinne Ceballos Vega; Cuko, de Madel Márquez Ventura; El reloj, de Will Valerio; En pecado, de Yorjina Moran; La Antimusa, de Camilo Jarabacoa; Padrecito, de Jhoan Manuel Herrera Jimenéz; y Tainos, de Eduardo Schuldt.

La competencia de cortometrajes universitarios está integrada por Caribe, de Leslie Hernández (UNAPEC); Del otro lado, de Liz Garrido (UNAPEC); El loco que pinta, de Paul Limardo y Mariam Rosario (INTEC); ¡Y con ustedes!, de Víctor Batista Hernández (INTEC); Pueblo Viejo, de Alexander Vásquez (CHAVÓN); Gislaine, de Camila Encarnación (CHAVÓN); Un Regard, de Loli Taina (PUCMM Santo Domingo); El Colmadón, de María Fernanda Sánchez y María Laura Ben (PUCMM Santo Domingo); Carmesí, de Noelia Nolasco (PUCMM Santiago); Sueño Siamés, de Paul Ovalles (PUCMM Santiago); Delirio de Sangre, de Rocío Pérez (UASD); Abyss, de Danna Mariel Padilla Pereyra (UASD); y Reflejo, de Alexia Gómez (UNIBE).

Competencia de la Diáspora: historias que trascienden fronteras



La gala inaugural del Dominican Film Festival in New York se cumplirá en el United Palace. /Cortesía

La Competencia de la Diáspora reconoce el trabajo de realizadores dominicanos que desarrollan sus carreras fuera de la República Dominicana y que continúan creando historias vinculadas con sus raíces y experiencias.

En la competencia de largometrajes de la diáspora participan Can’t Let It Go, de Roy Szuper; El Bodeguero, de Boccaccio Guzmán; One Guy, Too Many Dates, de Yissendy Trinidad; La Fundación: Baseball’s Island, de Isaac Weinberg; Rock del Caribe: Primera Parte, de Eddy Coradín; y The Burden of Nine Lives, de Vega Montañez.

La competencia de cortometrajes de la diáspora incluye Absent Notes, de Jose Miguel Soto Mariano; Americano, de Yanelly Martínez; Dreamer, de Vergi Rodríguez y Diana Zollicoffer; I Love You So Much but You Are So Difficult, de Berenicé Brino; Migra, de Adrian Miranda; Visa, de Orlenny De León; Poetry in Motion, de Angel Ruby Vasquez; My Grandmother’s Hands, de Alicia Leon; El Espíritu de la Escalera, de Leslie Rubiera; DreamZzz, de Hedi B. Asencio; Sprayin’ Series – 05: “Find Something You Love and Let It Kill You”, de Edwin Taveras; Le Teme a su Regreso, de Orlando Cáceres; La Señal, de Juno Harris; Here for the Event?, de Yudelka Heyer; A Street Named Mercado, de Vergi Rodríguez; Doing the Johnny Pacheco, de Antonio de la Cruz; y Mejor Sola, de Gabriella Athena Moses.

La 15.ª edición concluirá el martes 11 de agosto con la proyección de Melodrama, dirigida por Andrés Farías.

Para más información de las proyecciones y las entradas están disponibles en las redes sociales @dffnycofficial.

Las proyecciones:

Las proyecciones tendrán lugar principalmente en el AMC 34th Street 14, ubicado en el 312 West 34th Street, y en el Alianza Dominicana Cultural Center, en el 530 West 166th Street. Esta última sede también acogerá una serie de talleres gratuitos y abiertos al público.