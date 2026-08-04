México ganó 10 millones de seguidores en redes sociales durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 fue consagratorio para México. No solo terminó en el top 10 del ranking FIFA de selecciones, sino que superó a naciones como España, Argentina y Brasil en interacciones en redes sociales.

La selección mexicana se convirtió en todo un fenómeno de las redes sociales y el combinado nacional con la mayor interacción del torneo, ganando 10 millones de seguidores y 186.7 millones de interacciones en las diferentes plataformas. Así se dio a conocer gracias a un informe de la Federación Mexicana de Futbol.

“México fue la selección con mayor interacción del torneo, con 186.7 millones de interacciones, por encima de potencias como Argentina, Francia, Portugal e Inglaterra”, indicaron.

“En dos meses se sumaron 10 millones de seguidores nuevos en las plataformas de la SNM. En el mismo periodo de tiempo se abrieron cuentas dirigidas al público en Estados Unidos y crecieron de forma exponencial con más de 600 mil seguidores”, añadieron en el reporte.

El reporte pone el alcance del logro en perspectiva con algunos tópicos con los que se ejemplificó el éxito del fenómeno del Tri en redes sociales. La voz de Chespirito venció a la canción de The Beatles, ‘Come Together’.

El video de presentación de la lista de seleccionados mexicanos para la Copa del Mundo 2026 fue el segundo más visto de las 48 selecciones que participaron, solo por detrás de España, por encima del de Inglaterra.

La FMF presenta el balance de resultados del Mundial 2026. ?



(1/2). pic.twitter.com/Gk3FTqtHCD — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 4, 2026

México vs. Inglaterra, segundo partido más visto del Mundial

El partido entre México e Inglaterra, que se jugó en el Estadio Azteca, fue el segundo más visto, en transmisiones en español, de la Copa del Mundo 2026, solo por detrás de la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium.

Ese encuentro fue visto por una audiencia hispana de 23.9 millones de personas. El duelo de los octavos de final en el Estadio Azteca entre México e Inglaterra fue visto por 23.2 millones de espectadores en español. En total, la selección mexicana fue vista por 251.9 millones de personas, solo en Estados Unidos y México.

Los mexicanos fueron el alma y ambiente en Estados Unidos

México encendió el ambiente en Estados Unidos. En las 16 ciudades sede, los mexicanos fueron mayoría en cada fan fest.

Entre los festivales de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se reunieron 6.7 millones de aficionados, el 73 % del total registrado en todas las sedes.

Además, la selección mexicana llenó todos los estadios donde jugó con 789.766 asistentes en cinco partidos.



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