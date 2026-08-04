Ferran Torres sobre gorra con lema “MAGA”: “No tenía nada que ver con la política”

Ferran Torres aseguró este lunes que la gorra con el lema ‘Make Spain Great Again’, que lució durante las celebraciones del título de España en el Mundial 2026, no tenía ninguna connotación política y respondía únicamente a su deseo de volver a ver a la selección campeona del mundo.

“Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial”, afirmó Torres en una entrevista con CNN al ser preguntado por la controversia generada por la gorra.

La gorra, con el lema ‘Make Great Spain Again’ (‘Hacer a España grande de nuevo’), una adaptación del conocido eslogan ‘Make America Great Again’ (‘Hacer grande a Estados Unidos de nuevo’), utilizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, fue interpretado como un gesto de apoyo político.

'Make Spain Great Again': World Cup star Ferrán Torres sports MAGA-inspired hat pic.twitter.com/cU0Jy8yIPZ — New York Post (@nypost) July 21, 2026

La polémica en torno a la gorra se intensificó después de que la Casa Blanca reaccionara en la red social X con el mensaje “Todo el mundo quiere subirse a la ola”, al compartir un video de Torres durante los festejos por el título mundial.

¿Ferran Torres se va del Barcelona?

Durante su gira de medios en Estados Unidos, Torres dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está esperando a “tomar la decisión correcta” sobre su futuro que, en principio pasa por renovar con el conjunto azulgrana o firmar por el PSG.

“Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, dijo Torres en una entrevista al programa ‘Today Show’ de la cadena NBC.

Torres será el encargado este martes de hacer el lanzamiento ceremonial en el segundo juego de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis en el Yankee Stadium.

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