Se retira a los 46 años el árbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El cielo del MetLife Stadium de Nueva Jersey fue el último que vio durante un partido el esloveno Slavko Vincic cuando dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Ahora, el árbitro pone fin a su carrera a los 46 años.

Así lo dio a conocer el pasado lunes la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) en un comunicado en su página web. “Una semana después de la Final de la Copa del Mundo en EU, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte”, informaron.

Según la federación, esa final de la Copa del Mundo con Vincic impartiendo justicia ha sido consagratoria porque “consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”.

El escrito recordó que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) lo proclamó el mejor árbitro del Mundial al mantener “el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite”.

El árbitro esloveno recibió en Italia el prestigioso reconocimiento Giulio Campanati, un galardón que premia su actuación durante el Mundial de 2026.

El árbitro Slavko Vincic, de Eslovenia, durante la final de la Copa Mundial de Fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)

Vincic acumula más de una década en la élite, con una presencia constante en compromisos de alto nivel desde 2010. Entre sus designaciones más relevantes figura la final de la Liga Europa de 2022, disputada entre el Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers.

También en la final de la Liga de Campeones de 2024, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund. Ese mismo año, la IFFHS lo ubicó como el segundo mejor árbitro del planeta.

El arbitraje de Vincic en la final no generó mayores polémicas ni debates sobre desigualdad en los criterios. El colegiado mantuvo un listón alto en el contacto físico, permitiendo disputas intensas siempre que no hubiera imprudencia evidente.

Las amonestaciones que mostró respondieron a acciones claras, entradas tardías o interrupciones de ataques prometedores. La mayor controversia que hubo fue la expulsión de Enzo Fernández, pero debido a la frustración argentina. La acción fue merecedora de tarjeta roja.



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