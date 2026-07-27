Mundial 2026: 6.8 millones de espectadores en los estadios y “cero incidentes”

Un total de 6.8 millones de aficionados presenciaron los encuentros desde las tribunas de los 16 estadios repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México durante el Mundial 2026.

La FIFA presentó los datos oficiales del evento, destacando además el consumo de aproximadamente 675,000 perros calientes y 5.5 millones de cervezas en los recintos deportivos.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, hizo un balance positivo del desarrollo del certamen en sus plataformas digitales, resaltando que «siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia».

En su informe final, el ente regulador del fútbol mundial hizo hincapié en la envergadura de la infraestructura organizativa desplegada a lo largo de los 39 días de competición, la cual requirió la participación de cerca de 300,000 profesionales.

La plantilla operativa contó con el apoyo de 43,000 voluntarios y 73,700 efectivos de seguridad privada, quienes completaron alrededor de un millón de turnos de trabajo para garantizar el desarrollo de los encuentros en las distintas sedes norteamericanas.

Asimismo, las ventas gastronómicas se complementaron con el despacho de 4,6 millones de bebidas no alcohólicas y 5,5 millones de cervezas durante toda la cita mundialista.

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