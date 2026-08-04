Multas migratorias en la administración Trump han superado los $84,000 millones de dólares, revela informe

El programa de sanciones civiles de la segunda administración del presidente Donald Trump ha generado multas multimillonarias que ha afectado a cientos de miles de no ciudadanos en los Estados Unidos, de acuerdo con el informe “Deuda y la agenda de deportación: Multas de inmigración bajo la segunda administración Trump”, presentado por la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York (NYU IRC).

De acuerdo con la investigación, el sistema de sanciones civiles de la administración estadounidense ha generado deudas acumuladas por un monto superior a los $84,000 millones de dólares. Esta cifra afecta de manera directa a más de 103,000 personas no ciudadanas.

El documento analiza las consecuencias financieras y legales del programa de sanciones civiles, aplicado a la población no ciudadana en Estados Unidos, informó la organización sin fines de lucro, Public Justice.

¿Qué destaca el informe?

Los resultados señalan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han enfocado sus acciones en personas con arraigo en Estados Unidos, incluyendo individuos con estatus legal vigente o en proceso de regularización.

El estudio también documenta las experiencias directas de los receptores de las multas, un sector que ha evitado denunciar públicamente la situación por temor a posibles represalias administrativas, e incluye además testimonios directos de los afectados y de sus defensores sobre el impacto cotidiano de estas deudas en sus vidas.

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