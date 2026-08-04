Neymar Jr. deshoja la margarita del retiro: “Cuando termine mi contrato en diciembre, pensaré si dejo de jugar”

Días después de haber anunciado su retiro de la selección brasileña, Neymar Jr. ahora deshoja la margarita del retiro definitivo a sus 34 años en medio de los últimos meses de contrato con el Santos.

Neymar, que arrastra un historial largo de lesiones en los últimos años, tiene contrato con el Santos hasta diciembre de este año. El atacante ya asomó que en los cinco meses restantes deberá analizar si continuar jugando con el club de sus amores, cambiar de equipo o abandonar la profesión.

En un evento solidario, organizado por la Fundación Neymar Junior y en el que acudieron casi mil invitados, la estrella abordó el porvenir de su carrera y no descartó el retiro.

“No sé cuánto tiempo debo continuar. Ni pienso en parar. Y tampoco sé hasta cuándo seguiré. Tengo contrato con el Santos hasta diciembre. Pretendo cumplirlo, honrar la camiseta del Santos de la mejor manera posible. Y después pensaré”, dijo.

“Cuando termine mi contrato, pensaré si continúo en el Santos, si me voy, si dejo de jugar o sigo. Realmente no sé qué voy a hacer. Falta mucho hasta diciembre”, añadió.

? ?? Neymar Jr: “I’m NOT thinking about retirement.



“I’m under contract at Santos until December, I want to do my best for the club. After that, I will consider my options. ? pic.twitter.com/h2ib3vxFL0 — The Whistle Sport Group (@_Thewhistle1) August 4, 2026

En el mismo evento solidario, su padre y agente bromeó sobre el futuro de su hijo. “A Neymar le encanta jugar al fútbol. ¿Qué otra cosa va a hacer? Todavía no tiene el título de medicina, así que seguirá jugando”.

El pasado 29 de julio, Neymar anunció su retiro de la selección a los 34 años. El astro brasileño confirmó la noticia en una declaración a la prensa tras un partido de Santos en la Copa Sudamericana.

“Gracias, pero no, por ahora, en la selección brasileña. Creo que ya he hecho historia allí, y estuve muy feliz. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso”, dijo.

Neymar tuvo una carrera de leyenda. Jugó más de 600 partidos en clubes con más de 400 goles y 200 asistencias. Su trayectoria se repartió por cuatro equipos como Santos, Barcelona, PSG y Al‑Hilal.

Comenzó a brillar desde los 17 años. En Santos acumuló 256 partidos, 149 goles y 71 asistencias. Fue su etapa de explosión con tres títulos paulistas y una Copa Libertadores.

En FC Barcelona jugó 186 partidos, marcó 105 goles y dio 76 asistencias, formando el tridente MSN y firmando su mejor año goleador con 45 tantos en 2015.

Con París Saint‑Germain disputó 173 partidos, anotó 118 goles y repartió 80 asistencias. En Francia comenzó su calvario desenfrenado con las lesiones.

En Al‑Hilal solo pudo jugar siete partidos, con un gol y tres asistencias antes de volver a Santos. En la selección, Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil, con 80 goles y 59 asistencias en 130 partidos.



Sigue leyendo:

· Neymar Jr. anuncia su retiro de la selección de Brasil: “Mi momento ha terminado”

· Neymar Jr. agredió al hijo de Robinho por regate humillante en entrenamiento, según reporte

· Neymar ridiculiza en redes sociales a economista que pronosticó eliminación de Brasil y campeonato de Países Bajos