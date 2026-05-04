Neymar Jr. agredió al hijo de Robinho por regate humillante en entrenamiento, según reporte

En medio de la incertidumbre sobre la presencia de Neymar Jr. en el Mundial 2026, una nueva polémica salió a flote. De acuerdo con un reporte de la cadena ESPN, el astro brasileño agredió al hijo de Robinho durante un entrenamiento con el Santos.

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Según la información, el hijo de Robinho le hizo un regate a Neymar Jr. y esta acción habría molestado al veterano delantero, quien le tiró una patada.

Neymar involved in training ground altercation with Robinho's son — ESPN UK (@ESPNUK) May 4, 2026

Los ánimos se calentaron y ambos jugadores terminaron discutiendo. Aunque posteriormente, el 10 del Santos se habría disculpado. Según el reporte de ESPN, Neymar se sintió irrespetado por la acción del joven de 18 años.

Por este motivo, el jugador de 34 años le hizo una zancadilla a Robinho Jr. y ambos protagonizaron una acalorada discusión que tuvo que ser separada por sus compañeros.

Tras el altercado, Robinho quedó profundamente afectado por el desagradable incidente y Neymar le llamó por teléfono para disculparse. De igual forma, hizo lo mismo con la familia del prospecto.

Las fuentes añadieron que Neymar y Robinho Jr. mantienen una relación muy cercana en el día a día. Ni Neymar ni Robinho Jr. participaron en el empate 1-1 del Santos contra el Palmeiras el pasado sábado.

Robson de Souza Júnior, delantero brasileño de 18 años, es hijo del exfutbolista Robinho y una de las mayores promesas recientes del Santos FC.

Nació el 17 de diciembre de 2007 en São Paulo, Brasil mientras su padre jugaba en el Real Madrid. Ingresó a las fuerzas básicas del Santos en mayo de 2022, con apenas 14 años, y firmó su contrato de formación un mes después.

En 2023 fue promovido al equipo sub-17. Sin embargo, al año siguiente se convirtió en titular y figura del equipo juvenil. Ese mismo año fue campeón del Campeonato Paulista Sub-17, marcando nueve goles y siendo uno de los máximos anotadores del torneo.

El 9 de agosto de 2024 firmó su primer contrato profesional, con cláusula de rescisión de más de $50 millones de dólares. En 2025 fue promovido al equipo Sub-20 y disputó la Copa São Paulo.

El pasado 19 de febrero de 2025 fue inscrito en el primer equipo para el Campeonato Paulista. Meses después, en julio de ese año, recibió la camiseta número 7, dorsal histórico usado por su padre.

Debutó con el primer equipo el 10 de julio 2025 en un amistoso contra Desportiva Ferroviária, donde dio una asistencia. Sin embargo, su estreno oficial llegó el 16 de junio de 2025 vs. Flamengo, ingresando al minuto 66 en victoria 1–0.

Hasta el momento ha disputado ocho partidos en todas las competiciones esta temporada con el primer equipo del Santos.



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