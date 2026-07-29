Neymar Jr. anuncia su retiro de la selección de Brasil: “Mi momento ha terminado”

Tras disputar el Mundial de 2026 con Brasil, Neymar Jr. anunció su retiro de la selección a los 34 años. El astro brasileño confirmó la noticia en una declaración a la prensa el pasado martes por la noche tras un partido de Santos en la Copa Sudamericana.

“Gracias, pero no, por ahora, en la selección brasileña. Creo que ya he hecho historia allí, y estuve muy feliz. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso”, dijo.

NEYMAR NÃO JOGARÁ A COPA DE 2030! ??? O craque falou em entrevista que o seu momento na Seleção acabou e não deve mais vestir Amarelinha. #SeleçãoBrasileiro #FBR pic.twitter.com/ScqEXPe5UI — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 29, 2026

Neymar confirma lo que ya era un secreto a voces tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 2-1 a manos de Noruega. En ese partido, el delantero anotó el único gol de la ‘Canarinha’ por la vía del penal y en los minutos finales.

Al término del encuentro, dejó entrever que su legado en Brasil había terminado. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí”, señaló tras la eliminación.

El retiro de Neymar llega de forma oficial a los 34 años. Antes del Mundial, estuvo más de un año fuera de selección y únicamente volvió para ser convocado al Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

En la Copa del Mundo solo vio unos minutos ante Haití y Noruega. El brasileño se despide con 130 partidos, anotando 80 goles y 58 asistencias. Nueve de sus goles fueron en mundiales.

Neymar se retira de la selección con tres títulos en su haber. La Copa Confederaciones, en la que venció a España en la final; el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en los que marcó el penalti decisivo ante Alemania; y el Campeonato Sudamericano sub-20 en 2011, en el que fue el máximo goleador.

El atacante se marcha siendo el máximo goleador en la historia de la selección de Brasil por encima de Pelé, con 80 tantos en 130 partidos.

Tres más que los convertidos por O Rei. En total, participó en cuatro copas del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026.

Con el anuncio de su retiro, Neymar confirma que no disputará la Copa América de 2028 y tampoco intentará llegar al Mundial de 2030, competición que se celebrará cuando tenga 38 años.



Sigue leyendo:

· IFAB reconoce que el VAR se equivocó en el protocolo al expulsar a Embolo contra Argentina

· Investigan a futbolista argentino Luciano Acosta por presunta vinculación con apuestas deportivas

· Se retira a los 46 años el árbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina