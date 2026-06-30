Neymar ridiculiza en redes sociales a economista que pronosticó eliminación de Brasil y campeonato de Países Bajos

Neymar aprovechó el triunfo agónico de Brasil para burlarse del economista alemán Joachim Klement, autor del modelo estadístico que daba a la Canarinha fuera del Mundial 2026 en los dieciseisavos ante Japón.

El delantero lanzó una frase irónica en redes tras el 2-1 que mantuvo con vida a su selección. Fue a través de X que el mensaje de Neymar apareció minutos después del pitazo final.

El atacante, todavía con la adrenalina del partido, escribió: “Señor Joachim Klement… Por favor, inténtelo en la próxima Copa”.

Sr. Joachim klement ? favor tentar na próxima copa ? — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

Klement había proyectado que Brasil lideraría el Grupo C, pero caería frente a Japón en su primer duelo de eliminación directa. El cálculo ganó notoriedad porque, además, situaba a Países Bajos como futuro campeón del torneo.

La burla de Neymar no se limitó a la clasificación de Brasil. Horas, más tarde, en el último partido de la jornada del lunes, Países Bajos lo ganaba 1-0 a Marruecos.

También, como con Japón, en el último minuto, Marruecos empató el encuentro en una jugada de centro lateral cabeceada dentro del área. El 1-1 forzó una prórroga en la que Marruecos fue mucho más y Países Bajos resistió hasta una tanda de penales que no se decantó de su lado.

Luego de ese resultado, Neymar contraatacó en X con un nuevo post de burla. “Nuevo error”, escribió con emojis de risa.

Errou de novo ???? — Neymar Jr (@neymarjr) June 30, 2026

El economista había vaticinado con éxito los últimos tres campeones mundiales. Alemania 2014, Francia 2018 y Argentina 2022.

No obstante, el Mundial de 2026 está dando sorpresas al punto de que desecha los cálculos matemáticos más precisos.

Sin embargo, la predicción del experto alemán no estuvo muy lejos de cumplirse. Brasil sufrió desde el minuto 29, cuando Kaishu Sano aprovechó un error en la salida y adelantó a Japón.

La reacción llegó en la segunda mitad cuando Casemiro igualó con un cabezazo al minuto 56 y, cuando el tiempo extra parecía inevitable, Gabriel Martinelli apareció al 96 para firmar la remontada y desatar el festejo brasileño.

Con el boleto a octavos asegurado, la Canarinha ahora espera al ganador del cruce entre Noruega y Costa de Marfil.



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