Pentágono estima que despliegue de la Guardia Nacional en Washington hasta 2029 costará $1,400 millones

La extensión del despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. hasta enero de 2029 tendrá un costo aproximado de $1,400 millones de dólares, de acuerdo con una estimación del Departamento de Defensa entregada al Congreso y divulgada por The Associated Press.

Autoridades locales y legisladores demócratas consideran que la medida vulnera la autonomía de la capital estadounidense y mantiene una presencia militar innecesaria en sus calles.

El cálculo corresponde a los años fiscales 2027-2029 y fue elaborado en respuesta a una solicitud de la senadora demócrata Elizabeth Warren. El documento, al que tuvo acceso la agencia de noticias, parte de la proyección de que permanecerán en Washington un promedio de 2,500 integrantes de la Guardia Nacional hasta el 20 de enero de 2029.

El despliegue comenzó el verano pasado, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden de emergencia para reforzar la presencia policial en la ciudad con el argumento de combatir la delincuencia.

Desde entonces, cientos de efectivos armados han apoyado operaciones de arresto, además de colaborar en tareas como la remoción de nieve y proyectos de embellecimiento urbano. Este verano, coincidiendo con la conmemoración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, el contingente aumentó hasta unos 5,000 militares.

Warren cuestionó el gasto previsto y sostuvo que, mientras muchas familias enfrentan el aumento del costo de vida, la administración destina miles de millones de dólares a mantener tropas en la capital durante varios años.

El Pentágono anunció el mes pasado que la misión permanecerá vigente hasta el 20 de enero de 2029, o hasta que el presidente decida ponerle fin. La operación estaba programada para concluir a finales de este año, pero ya había sido prorrogada con anterioridad.

Aunque en otras jurisdicciones los tribunales han limitado el uso de la Guardia Nacional, la situación en Washington es distinta porque el presidente ejerce como comandante directo de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

Aún persisten dudas sobre si los gobernadores mantendrán por más de dos años el envío de efectivos de sus estados. A finales de julio había unos 4,600 militares provenientes del Distrito de Columbia y de otros 23 estados y territorios, algunos asignados a labores de seguridad y apoyo durante las celebraciones del 4 de julio.

Georgia concentraba alrededor de 800 efectivos, una cifra superior a la de la propia Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

El mayor R. Dustin Cole, portavoz de la Guardia Nacional Aérea de Georgia, explicó que ese incremento es temporal, aunque no precisó cuándo comenzará el retiro de los soldados. Asimismo, en Arkansas, el coronel Joel Lynch informó que cerca de la mitad de los 238 militares desplegados regresarán a su estado a finales de este mes y que otros 123 lo harán antes de finalizar octubre.

Hawái también confirmó que repatriará a sus 27 integrantes una vez concluya el Gran Premio Freedom 250, mientras que Luisiana prevé mantener alrededor de 150 miembros de la Guardia Nacional en Washington hasta enero de 2027.

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