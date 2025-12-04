Corte de Apelaciones autoriza temporalmente mantener a la Guardia Nacional en D.C.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia permitió este jueves que el gobierno de Donald Trump mantenga, por ahora, el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. al suspender temporalmente la orden que lo bloqueaba.

La decisión —adoptada por los tres jueces del panel— responde a la petición urgente de la administración, que busca ganar tiempo mientras el tribunal analiza si la pausa debe extenderse durante la apelación.

La jueza federal Jia Cobb había considerado que el uso de la Guardia Nacional para “misiones no militares de disuasión del crimen” y las solicitudes de apoyo a tropas de otros estados probablemente excedían los límites legales.

Su orden, que originalmente bloqueaba el despliegue, ya había sido postergada hasta el 11 de diciembre para permitir que la administración presentara su apelación, proceso que ahora continúa con el despliegue aún vigente.

El fallo llega en un momento de tensión para la ciudad, después de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran atacados violentamente: uno murió y el otro permanece hospitalizado, un hecho que llevó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a ordenar el envío adicional de 500 soldados.

El sospechoso del ataque está detenido y enfrenta cargos, según confirmaron las autoridades.

Sigue leyendo:

• Afgano acusado del tiroteo en Washington mostró señales de inestabilidad desde hace años

• Sospechoso del tiroteo en Washington será acusado de asesinato en primer grado

• Estas son las 5 restricciones migratorias que impuso Trump tras el tiroteo en Washington