Resolución bipartidista en el Senado exige elecciones libres y justas en Venezuela

Una resolución bipartidista presentada en el Senado de Estados Unidos exige avanzar con prontitud hacia elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en Venezuela y reclama a las autoridades interinas adoptar medidas para restaurar la gobernabilidad democrática en el país.

La resolución “reafirma la política de Estados Unidos de apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela mediante elecciones libres y justas” y pide a las autoridades interinas tomar medidas inmediatas para celebrar comicios presidenciales que sean libres, justos y transparentes.

“El pueblo venezolano merece elecciones libres, justas y transparentes”, afirmó Cruz, quien añadió que es vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos que esos comicios se celebren con prontitud.

La iniciativa fue presentada por el senador Ted Cruz, republicano por Texas y presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre África y Política de Salud Global, y la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire y miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El texto cuenta con el copatrocinio de los senadores Tim Kaine, Rick Scott, Dick Durbin, Adam Schiff y Jacky Rosen.

La resolución surgió horas después de que el secretario de Estado Marco Rubio dijera que espera que la transición en Venezuela se haga en “meses y no años”.

Resolución advierte sobre Machado

La iniciativa también establece una advertencia específica ante posibles acciones contra quienes aspiren a ocupar cargos públicos, entre ellos María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz.

El Senado declara que cualquier detención arbitraria, sentencia, agresión, desaparición forzada, muerte u otro daño grave contra una persona que busque un cargo público “socavaría gravemente la libertad o imparcialidad de futuras elecciones”.

La resolución añade que, si ocurriera una situación de este tipo, Estados Unidos presumiría que el hecho contó con el conocimiento, consentimiento o aprobación de altos funcionarios de las autoridades interinas venezolanas y plantea acciones para responsabilizar a quienes resulten responsables o cómplices.

Cruz destacó precisamente esta condición al afirmar que las elecciones “requieren la liberación de todos los presos políticos” y que cualquier daño grave contra una persona que aspire a un cargo público, incluida Machado, deslegitimaría esos comicios.

Shaheen, por su parte, cuestionó la falta de avances de las autoridades venezolanas. “El régimen de Delcy Rodríguez no ha tomado medidas significativas para celebrar elecciones y restaurar el orden democrático”, afirmó la senadora.

Senado exige liberar a presos políticos

La resolución pide además la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela, incluidos quienes fueron detenidos en relación con las elecciones de julio de 2024.

A pesar del tutelaje que ejerce el gobierno de Trump sobre Venezuela y de que se han producido cientos de liberaciones, organizaciones de derechos humanos todavía contabilizan más de 400 presos políticos.

Shaheen también reclamó que las autoridades venezolanas permitan que todos los actores políticos, incluida Machado, puedan regresar de forma segura y participar libremente en la actividad política.

El documento también sostiene que Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia por ser la número dos de Nicolás Maduro, no cuenta con un mandato electoral otorgado por el pueblo venezolano.

La resolución plantea así que la celebración de elecciones no debe limitarse a una convocatoria electoral, sino que debe estar acompañada por condiciones que permitan la participación política y garanticen la integridad del proceso.

“Cada día que pasa sin avances hacia estos objetivos clave representa un retroceso para el pueblo venezolano y su lucha por un futuro libre, seguro y democrático”, afirmó Shaheen.