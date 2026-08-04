Votantes acuden a las cruciales elecciones primarias en Michigan por el Partido Demócrata

Las elecciones primarias en Michigan centra la atención nacional, marcando el rumbo de los comicios de medio término en noviembre, aunque también el estado de Washington, Virginia, Missouri y Kansas se jugarán su destino electoral este martes.

Los votantes demócratas deciden entre la representante moderada Haley Stevens y Abdul El-Sayed, en un duelo clave para mantener el control de la Cámara Alta, aunque se centra la atención en la disputa por el escaño que deja vacante el senador Gary Peters, quien se retira del cargo.

Stevens cuenta con el respaldo de la gobernadora Gretchen Whitmer, mientras que El-Sayed recibe el apoyo del senador Bernie Sanders y de la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Por su parte, en la acera republicana, el exrepresentante Mike Rogers compite sin oposición interna para obtener la candidatura del partido, informó CBS News.

Mapas electorales y disputas internas en Virginia y Missouri

En Virginia, los votantes acuden a las urnas bajo los mapas trazados por una comisión no partidista en 2021, tras la anulación dictada por la Corte Suprema estatal sobre el plan de redistribución de distritos. Los demócratas buscan ganar terreno en varios distritos congresionales clave.

Asimismo, las disputas judiciales en torno a la delimitación territorial en Missouri condicionan el escenario electoral. El distrito del representante demócrata Emanuel Cleaver fue reconfigurado con ventaja para los republicanos, lo que motivó la postulación de cinco precandidatos en dicho partido. En el primer distrito, el representante demócrata Wesley Bell compite en primarias contra la exrepresentante Cori Bush.

Situación en Kansas y Washington

La limitación de mandatos concluye la gestión de la gobernadora demócrata Laura Kelly en Kansas, hecho que habilita la contienda por la gobernación en esta entidad predominantemente republicana.

En el estado de Washington se aplica un sistema de primarias donde los dos candidatos con mayor votación avanzan a la elección general, sin importar su afiliación partidista. Siete aspirantes disputan la oportunidad de enfrentar a la congresista Marie Gluesenkamp Pérez en el tercer distrito. En la zona de Seattle, el congresista Adam Smith mide sus votos frente a la exconcejal socialista Kshama Sawant y otros competidores.

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