Comité de Ética recomienda censurar a congresista republicano por conducta hacia dos empleadas

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes recomendó censurar al congresista republicano Chuck Edwards, de Carolina del Norte, después de concluir que existen “motivos sustanciales para creer” que infringió las normas de la Cámara sobre acoso sexual y ambientes laborales hostiles.

El panel difundió este lunes el informe de una investigación que determinó que Edwards mantuvo una conducta “persistentemente poco profesional e inapropiada” hacia dos jóvenes integrantes de su equipo, quienes, según el documento, terminaron trabajando en un entorno que les generaba incomodidad.

La recomendación de censura será llevada al pleno de la Cámara mediante una resolución especial cuando los legisladores regresen del receso a finales de este mes.

El comité señaló que la conducta del republicano no incluyó relaciones sexuales con las empleadas ni proposiciones explícitas. Tampoco encontró pruebas de que Edwards hubiera utilizado su posición para exigir favores sexuales a cambio de beneficios laborales.

Sin embargo, los investigadores concluyeron que esos elementos no eliminaban las infracciones determinadas en el informe. A su juicio, el comportamiento del congresista podía ser interpretado razonablemente como una serie de acercamientos no deseados.

Regalos, invitaciones y expresiones

Entre los hechos examinados estuvieron los regalos costosos y recurrentes, comentarios sobre la apariencia y la ropa de las empleadas, invitaciones a cenas y vacaciones, mensajes en los que expresaba su afecto y propuestas para realizar actividades juntos.

Las dos mujeres, según el comité, intentaron transmitirle que se sentían incómodas, pero su posición como jefe y miembro del Congreso dificultaba que pudieran alejarse de la situación.

El panel sostuvo además que Edwards sabía que la atención que prestaba a ambas había generado rumores dentro de su oficina. Aun así, consideró que el congresista fue, como mínimo, incapaz de reconocer el efecto de sus acciones o, en el peor escenario, restó importancia a las consecuencias que tuvieron sobre las empleadas.

La investigación comenzó después de que surgieran informaciones sobre la atención especial que Edwards habría dedicado a dos integrantes jóvenes de su personal. El Comité de Ética anunció formalmente el proceso en mayo.

Documentos y entrevistas

Para elaborar sus conclusiones, el panel revisó cerca de 1,500 páginas de documentos y entrevistó a 16 testigos, incluido Edwards. El congresista aceptó renunciar a determinados procedimientos para permitir que el comité recomendara directamente una sanción al pleno.

Edwards, sin embargo, rechaza la interpretación del comité y sostiene que el informe respalda su defensa. En un comunicado difundido en nombre de su campaña, afirmó que las conclusiones lo “exoneran por completo” de las normas de la Cámara relacionadas con mala conducta o acoso sexual.

Su equipo destacó que el informe no encontró relaciones sexuales, proposiciones explícitas ni acoso sexual vinculado a un intercambio de favores, y señaló que Edwards espera “que se limpie su nombre”.

El caso se suma a una serie de controversias sobre conducta sexual e inapropiada que han elevado la presión sobre el Comité de Ética para que aumente la transparencia sobre las investigaciones internas de los legisladores.

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