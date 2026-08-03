Trump evalúa destituir a fiscal por el fallido caso de vandalismo en el estanque de Washington

El presidente de EE.UU., Donald Trump, considera la destitución de la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, por el manejo del caso fallido contra el exolímpico David ‘Davey’ Hearn, acusado de dañar el Estanque Reflectante de Washington, informa este lunes la cadena CNN.

Según confirmaron dos personas conocedoras de los hechos, Trump estaría “furioso” después que la oficina de Pirro retirara los cargos contra Hearn y determinara en una conclusión que los problemas en el famoso estanque frente al Monumento a Lincoln se debieron a una renovación defectuosa y no a actos de vandalismo.

La revitalización millonaria del monumento forma parte de los proyectos impulsados por el mandatario a lo largo de la capital, donde ha ordenado limpiar estatuas, reparar fuentes y parques, y en la que aspira a construir un gran arco de triunfo, ante la resistencia de expertos en urbanismo y conservadores.

Las fuentes afirmaron a CNN que a juzgar por las críticas y el lenguaje utilizado por el republicano para referirse a Pirro, es “altamente probable” que la fiscal federal “sea destituida de su cargo”.

Uno de los consultados, un alto funcionario de la Administración, afirmó que el escrito judicial sobre el Estanque reflectante presentado por Pirro tomó “por sorpresa” al presidente, que “no sabía de antemano que ella iba a hacer eso”.

“No estoy de acuerdo en absoluto con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, en lo que respecta al estanque. ¿En qué estaba pensando?”, escribió el mandatario en su red Truth Social el sábado pasado. “Puede que hubiera alguna dificultad con los contratistas, los daños principales los causaron los vándalos”, agregó.

Preguntado este lunes en el Despacho Oval, Trump evitó contestar si consideraba el despido de la extertuliana de Fox News y amiga del neoyorquino.

“Francamente, creo que (Pirro) se bloqueó, porque el juez fue realmente implacable. En lugar de arremeter contra los responsables de los hechos, el juez arremetió contra ella y contra su Departamento, y supongo que ella no aguantó la presión”, dijo.

Sobre el estanque, el presidente adelantó que “será reparado y reabierto en el plazo de dos semanas”.

El viernes pasado, la Fiscalía del Distrito de Columbia presentó una moción para desestimar el caso tras recibir nueva documentación del Departamento del Interior, que atribuye los daños a fallos en la instalación del revestimiento por parte de la empresa contratista Atlantic Industrial Coatings.

Según el escrito judicial, las obras se ejecutaron con rapidez para que el estanque estuviera listo antes de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio.

La decisión de Justicia supone un revés para un caso que había adquirido notoriedad después de que Trump atribuyera públicamente los daños a un acto de vandalismo.

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