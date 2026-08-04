Yankees suben a George Lombard Jr., prospecto número 1 de Nueva York, a MLB

Los Yankees de Nueva York subieron a George Lombard Jr., el prospecto número 1 de la organización y el número 20 de Las Mayores, de acuerdo a MLB Pipeline.

Tras la derrota 13-7 este lunes frente a los Cardenales de San Luis, los Yankees decidieron hacer varios movimientos en busca de tener un mejor equipo que sume victorias para meterse en playoffs.

Lombard Jr. jugará en el campocorto, una decisión que llevó a Anthony Volpe a Triple A luego de cometer múltiples errores y una escasa ofensiva. Este año en Ligas Menores, Lombard tiene .284 de promedio, .909 de OPS, 12 jonrones, 33 carreras impulsadas, 24 dobles y 14 bases robadas.

Yankees will reportedly call up INF George Lombard Jr., New York's No. 1 and @MLBPipeline's No. 20 overall prospect, per multiple reports including MLB's @BryanHoch. pic.twitter.com/iL7tWHGF4h — MLB (@MLB) August 4, 2026

“Tras el partido de esta noche, los Yankees enviaron al lanzador derecho Angel Chivilli, al jardinero Jasson Domínguez y al jugador de cuadro Anthony Volpe a la filial Triple-A de Scranton/Wilkes-Barre”, informó el equipo tras la derrota de este lunes.

Lombard Jr. es hijo de George Lombard, quien jugó seis años en las Grandes Ligas. Jugó con los Bravos de Atlanta, Tigres de Detroit, Tampa Bay Devil Rays y los Nacionales de Washington.

¿Qué dicen los reportes de scouts sobre George Lombard Jr.?

De acuerdo a MLB Pipeline, Lombard Jr. es uno de los mejores campocortos que hay en Ligas Menores y con fuerza para conectar cuadrangulares.

“Lombard desarrolló una gran inteligencia beisbolistica al crecer rodeado de este deporte, y juega incluso más rápido de lo que indica su sólida velocidad en las bases y en el campo. Tiene el potencial de ser un jugador de 25 jonrones y 25 bases robadas, con movimientos fluidos, alcance a ambos lados, manos rápidas y una sólida fuerza en el brazo como campocorto”, expone el informe.

Aunque el reporte también indica que Lombard Jr. no es un pelotero que tendrá un alto average, pero sí tiene habilidad para tomar boletos y poder llevar la bola lejos, en comparación con otros campocortos de Las Mayores.

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