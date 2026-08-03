MLS elige a Larry Berg como nuevo comisionado para suceder a Don Garber

La MLS anunció este lunes el nombramiento de Larry Berg como su próximo comisionado, poniendo en marcha el relevo de Don Garber al frente de la liga después de casi tres décadas.

Berg, cofundador y copropietario gerente de LAFC, asumirá el cargo el 1 de enero de 2027. Mientras tanto, Garber continuará como comisionado hasta el cierre de 2026 y posteriormente pasará a desempeñarse como presidente de la liga, en una transición que la MLS describió como planificada para garantizar continuidad en el liderazgo.

La designación de Berg fue el resultado de un proceso de sucesión encabezado por la Junta de Gobernadores de la MLS. El nuevo comisionado será presentado oficialmente este martes en la sede de la liga, en Nueva York.

Introducing the next MLS Commissioner: Larry Berg.



Berg will assume the role on January 1, 2027 ? Don Garber will remain Commissioner through 2026 before transitioning to Chairman in 2027.



Details: https://t.co/u68JuzrLeO pic.twitter.com/BNDcG4Zbe5 — Major League Soccer (@MLS) August 3, 2026

Busca fortalecer la MLS

“Es un honor liderar a la Major League Soccer en su próxima etapa”, señaló Berg en un comunicado.

“Tenemos una oportunidad extraordinaria para fortalecer la calidad de nuestra competencia, desarrollar más jugadores de clase mundial, profundizar nuestra conexión con los aficionados y seguir elevando el lugar de la MLS en el fútbol global”, contó.

Berg ha sido una de las figuras clave en el crecimiento de LAFC desde la creación del club. Bajo su gestión, el equipo conquistó la Copa MLS en 2022 y ganó el Supporters’ Shield en 2019 y 2022.

Además de formar parte del comité deportivo y de competencia de la liga, también tuvo participación como inversionista en el club italiano AS Roma y en Swansea City de Gales.

De acuerdo con las políticas de gobierno de la MLS, Berg deberá desprenderse de su participación accionaria en LAFC antes de asumir el cargo, con el objetivo de garantizar imparcialidad en la administración de la liga y sus 30 clubes.

La llegada de Berg coincide con un periodo de cambios importantes para la MLS tras la Copa del Mundo de 2026, que se realizó en conjunto con Estados Unidos, México y Canadá.

Nuevos proyectos, nuevas ideas

Entre los proyectos que la liga tiene por delante se encuentran la implementación de un nuevo calendario de competencia en 2027, la evolución de su modelo de plantillas, la apertura de nuevos estadios específicos para fútbol, futuras negociaciones de derechos de transmisión y la firma de un nuevo convenio colectivo con los jugadores.

Jimmy Haslam, copresidente del comité encargado del proceso de sucesión, afirmó que Berg fue identificado como el candidato ideal para dirigir la siguiente etapa de crecimiento de la liga debido a su experiencia en la gobernanza de la MLS, su conocimiento del fútbol y su trayectoria empresarial.

Garber también respaldó la decisión y aseguró que ha trabajado de cerca con Berg durante la última década.

“He visto de primera mano las cualidades que lo convierten en un líder excepcional y tengo plena confianza en que es la persona indicada para servir como el próximo comisionado de la Major League Soccer”, expresó Garber.

El cambio marcará el final de una etapa histórica para la liga. Durante los 27 años de Garber como comisionado, la MLS pasó de contar con 10 clubes a 30 franquicias, impulsó la construcción de 26 estadios específicos para fútbol y consolidó su crecimiento tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Seguir leyendo:

Robert Lewandowski anotó su primer doblete en la MLS en victoria ante Charlotte FC

Casemiro se estrena con un autogol en el 2-2 de Miami ante Columbus Crew

MLS derrota a la Liga MX en un Juego de Estrellas con ausencia de figuras