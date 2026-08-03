Luis Arráez jugará en los Philadelphia Phillies

Los Philadelphia Phillies acordaron la adquisición del camarero venezolano Luis Arráez desde los San Francisco Giants, según confirmaron fuentes a Jeff Passan de ESPN.

Con esta transacción, el tres veces campeón de bateo vestirá la camiseta de su quinta franquicia en las últimas cinco temporadas dentro de las Grandes Ligas.

Arráez, de 29 años y con la opción de ingresar a la agencia libre al término del presente curso, se asentó nuevamente en la segunda base durante esta campaña con el conjunto californiano, destacando entre los defensores más solventes de la liga en esa posición.

En el apartado con el madero, el bateador zurdo registra su mejor rendimiento ofensivo desde la contienda 2023. Arráez ostenta un promedio al bate de .324, acumulando además cuatro cuadrangulares y 43 carreras impulsadas.

El recorrido reciente del toletero incluye su traspaso desde los Miami Marlins a San Diego el 4 de mayo de 2024, torneo en el cual alzó su tercer título de bateo consecutivo (.314) con tres organizaciones distintas. Tras declararse agente libre en 2025, suscribió un acuerdo con San Francisco el pasado 10 de febrero.

Los Giants mantuvieron al camarero fuera de las alineaciones titulares desde el pasado sábado debido a molestias físicas de menor gravedad, medida preventiva adoptada por la directiva ante la inminente concreción del movimiento antes de la fecha límite de traspasos de la liga.

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