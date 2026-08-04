Tom Holland usó la técnica de deshidratación para una escena de “Spider-Man: Brand New Day”

El actor Tom Holland reveló que recurrió a la técnica de la deshidratación para grabar una escena sin camisa en la película “Spider-Man: Brand New Day”, la más reciente y exitosa película del universo de Marvel. Sin embargo, esta técnica no resultó como esperaba.

En una entrevista previa al estreno del filme para Entertainment Weekly, Holland habló sobre esta escena en la que actúa con Florence Pugh. Según explicó, recurrió a la técnica de la deshidratación, algo común entre actores, para verse más definido en la zona del torso. Sin embargo, no logró el efecto visual que esperaba y, por el contrario, solo logró ponerlo de mal humor.

“Además de que me encantó trabajar con Florence y de que la escena salió de maravilla y ella fue la persona más graciosa del set, había intentado hacer esa estúpida cosa de la deshidratación para esa escena, en la que no bebí agua el día anterior y luego bebí muchísima el día anterior a ese”, relató Holland. “Lo intenté para ver si marcaba alguna diferencia, y lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”.

Holland puso en duda que ese método funcionara en realidad. “Ni siquiera creo que haya marcado una gran diferencia”.

Tom Holland ha tenido uno de los años más exitosos de su carrera al protagonizar dos de las películas más taquilleras de 2026. Holland protagonizó “The Odyssey” y retomó su papel como Peter Parker en la nueva entrega del universo de Spiderman.

“Spider-Man: Brand New Day”, dirigida por Destin Daniel Cretton, retoma la historia de Peter Parker en su intento de rehacer su vida en un mundo que no recuerda quién es. Esta nueva entrega de Marvel ya batió récord al convertirse en el segundo mayor estreno de la historia en Norteamérica, al recaudar $355 millones de dólares de venta en taquilla.

La película de superhéroes distribuida por Sony también recaudó $572 millones de dólares en el mercado internacional y solo en China recaudó $121 millones de dólares. De esta manera, “Spider-Man: Brand New Day” logró un debut mundial de $927 millones de dólares.

Tom Holland inició en el universo de Marvel con “Spider-Man: Homecoming” de 2017, sustituyendo a Andrew Garfield. Tras participar en cuatro películas de Spiderman, Holland reveló que existe un plan para cuando llegue el momento de que deba ser reemplazado como Spiderman.

“Ya está todo planteado. Sin duda habrá cambios, pero tengo una visión muy clara de cómo se pasará el testigo, y me parece algo realmente emocionante”, dijo en una entrevista para el podcast “Happy Sad Confused”.

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