Derrochando amor: Jennifer Aniston y Katy Perry disfrutan del verano con sus parejas

El verano se convirtió en el escenario perfecto para que Jennifer Aniston y Katy Perry compartieran momentos especiales junto a sus parejas. La actriz y la cantante fueron captadas en destinos europeos disfrutando del descanso, el mar y planes alejados de los reflectores.

Mientras Aniston eligió las costas de Mallorca para pasar unos días rodeada de amigos y de Jim Curtis, Katy Perry protagonizó escenas románticas junto a Justin Trudeau en Saint-Tropez, donde ambos fueron vistos mostrando su cercanía en público.

Jennifer Aniston vive días de tranquilidad en Mallorca

La protagonista de “Friends” volvió a estar en el centro de la atención luego de ser fotografiada a bordo de un yate que recorrió la costa española. Allí apareció junto a Curtis, con quien mantiene una relación desde julio de 2025, compartiendo gestos de cariño como un beso en la cubierta de la embarcación.

Durante la jornada, la actriz aprovechó el paisaje mediterráneo para relajarse, tomar el sol, conversar con sus acompañantes, observar el entorno con binoculares e incluso practicar deportes acuáticos.

Aniston llevó un bikini color chocolate combinado con shorts blancos de lino, una gorra negra y gafas de sol moradas. En varios momentos también utilizó una prenda gris abierta a los costados para protegerse del sol. Curtis, por su parte, optó por unos shorts verdes y una camiseta tipo polo negra.

El paseo también contó con la presencia de figuras cercanas a la actriz como Jason Bateman, su compañero en “The Morning Show”, además del modelo Christian Hogue y el estilista Jamie Mizrahi. Aunque Courtney Cox, quien interpreta a Monica en “Friends”, había acompañado a Aniston días antes, esta vez no estuvo presente.

Katy Perry y Justin Trudeau protagonizan escenas románticas en Francia

Al otro lado del Mediterráneo, Katy Perry y Justin Trudeau llamaron la atención por sus muestras de afecto durante sus vacaciones en Saint-Tropez. La cantante de 41 años y el exprimer ministro canadiense de 55 años fueron vistos en la playa de Pampelonne, donde compartieron un apasionado beso.

Las imágenes mostraron a Perry abrazando a Trudeau mientras él la sujetaba de la cintura. La artista lució un traje de baño crema sin tirantes, acompañado de un chal del mismo tono y un sombrero tipo “bucket”, mientras que él llevó un short azul con detalles blancos.

La pareja también disfrutó de paseos en barco, caminatas tomados de la mano y momentos en el agua. En una de esas salidas, Trudeau fue fotografiado aplicándole protector solar a la intérprete.

Además, quedó visible el tatuaje que Trudeau tiene en la parte superior de su bíceps izquierdo, un diseño que representa el planeta Tierra dentro de un cuervo inspirado en el arte Haida.

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