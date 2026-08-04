Linda Blair, actriz de “The Exorcist”, se pronuncia tras allanamiento en su casa donde tendría más de 100 perros

La actriz Linda Blair, conocida por su papel en “The Exorcist”, se pronunció luego de que una de sus propiedades fue allanada como parte de una investigación sobre una operación de cría de perros en el sur de California.

La actriz de 67 años se pronunció con respecto a la investigación con un video publicado en su cuenta de Instagram. “Así que, ahora que todos ustedes me han brindado un apoyo increíble y abrumador, empiezan a comprender por lo que pasan los equipos de rescate”, añadió Blair.

Blair afirmó que esta situación es algo positivo debido a la visibilidad que existe actualmente con respecto al bienestar animal. “Ha sido toda una experiencia, y la veo como algo positivo. Ahora se le da más visibilidad que nunca al bienestar animal, al rescate de animales y a la difícil situación que sufren los animales”.

En el pie del video, Linda Blair señaló que la cobertura mediática que ha recibido este caso es positiva para dar visibilidad a la crisis que enfrentan los animales.

“La enorme cobertura mediática mundial a favor de los animales, que considero algo positivo! ¡Creo que sus publicaciones continuas unirán al mundo para comprender la terrible crisis y la difícil situación de los animales!. ¡Es alentador ver el increíble apoyo de todos hacia los animales! ¡Veo que de esto surgirán grandes cambios! ¡Lo considero algo positivo para el bien común de los animales! ¡Alto a la crueldad y el maltrato animal! ¡Tenemos la capacidad de vivir juntos con compasión en un mundo libre de crueldad!”, escribió.

Una casa de Linda Blair en California fue registrada el viernes en virtud de una orden de inspección por el Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles (DACC) y el Departamento de Planificación Regional del Condado de Los Ángeles.

En un comunicado, las autoridades señalaron que se inició la investigación debido a una presunta operación de perreras en la que habría más de 100 perros en la propiedad. “El objetivo es inspeccionar esta propiedad por edificaciones y estructuras asociadas con una operación de perrera que, según los reportes, tendría más de 100 perros”, indicó el departamento en el comunicado.

Según señalaron las autoridades, los permisos para el refugio que Blair tiene en esa propiedad habrían vencido en 2023 y no fue posible contactar con Blair, quien es la propietaria. Con la orden, las autoridades ingresaron a la propiedad para verificar “el cumplimiento de los códigos del condado”.

Blair confirmó la inspección a través de un video en su Instagram. “Solo quería pasar a saludar porque hoy tuvimos una visita sorpresa muy grande, y resulta que no hay nada más que algunos trámites, unos diagramas nuevos y algunas cosas”, dijo.

Linda Blair saltó a la fama con su papel en la exitosa película de terror “The Exorcist” de 1973. También ha dedicado gran parte de su vida a defender los derechos de los animales. En 2003, fundó una organización sin fines de lucro, la Linda Blair WorldHeart Foundation, que se centra en rehabilitar perros y facilitar su adopción.

La DACC se negó a responder específicamente cuántos animales hallaron en la propiedad de Blair debido a que se trata de una investigación en curso. Sin embargo, en la página web de la fundación hay al menos 128 perros disponibles para adopción, pero se desconoce si todos los perros viven actualmente en la propiedad que las autoridades registraron esta semana.

Sigue leyendo:

·El actor de “The Sopranos” Vincent Pastore falleció en su casa en Nueva York a los 80 años

·Broadway en verano: conoce los espectáculos que terminan sus temporadas en agosto

·“Little Girl”, la canción inédita de John Lennon que suma The Beatles