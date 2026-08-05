Dos premios millonarios Powerball a punto de perderse en Nueva York: los ganadores no aparecen

Sendos premios de la lotería Powerball valorados en $1 millón de dólares cada uno y vendidos en Nueva York permanecen sin reclamar y están próximos a vencerse este 6 de agosto y el 1 de septiembre.

Según la Comisión de Juegos del estado Nueva York, uno de los boletos se vendió en Manhattan y el otro en Long Island. Ambos ganaron el 2do lugar en sorteos de hace casi un año.

El boleto ganador de Manhattan corresponde al sorteo del Powerball del 6 de agosto de 2025. Los números esa noche fueron 15, 27, 43, 45 y 53, con el 10 como número Powerball, recordó PIX11 News. El otro fue vendido en Long Island para el sorteo del 1 de septiembre de 2025. Los números de esa noche fueron 08, 23, 25, 40 y 53, con el 5 como número Powerball. Esta popular lotería se juega los lunes, miércoles y sábados. El próximo sortea se realizará la noche de este 5 de agosto, ofreciendo un premio mayor de $786 millones de dólares.

El Powerball de Nueva York generó $327,836,044 dólares en ventas totales durante el año fiscal 2024-2025, destacó SILive.com. Los ganadores disponen de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. La Comisión de Juegos del estado Nueva York recomienda además a los ganadores firmar el reverso de su boleto y guardarlo en un lugar seguro. Para más información oficial sobre cómo evitar estafas y riesgos revise aquí.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas. Para ganar el premio mayor en Powerball la probabilidad es de 1 en 292,201,338.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).