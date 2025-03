Los 10 lugares con más suerte para ganar la lotería en Nueva York: 84 jugadores se llevaron más de $1 millón en 2024

Aunque la suerte es azarosa, las estadísticas permiten establecer ciertas tendencias. El año pasado se vendieron unos 137,286 billetes de lotería que dieron premios de más de $600 dólares en el estado Nueva York. El más grande fue uno que dejó una ganancia de $11,.520,000 emitido en Mechanicville, en el condado Saratoga.

Los premios más grandes son menos comunes. Sólo 84 jugadores ganaron más de $1 millón de dólares el año pasado en la ciudad de Nueva York, Newburgh, Long Island, Rochester, las cataratas del Niágara y otras áreas.

Curiosamente, el pasado 1 de marzo hubo dos ganadores de $50,000 dólares en Powerball en Nueva York vendidos en tiendas con poca separación geográfica: “Cooper Square News Corp” en 454 Lafayette St., Manhattan; y “JP Liquor Inc”., en 367 Boyle Rd., Selden, Long Island.

Usando datos de la Lotería de Nueva York, PIX11 News clasificó a los minoristas “más afortunados” del estado en función de la cantidad de billetes de lotería que generaron al menos $600 dólares en 2024.

La mayoría de los vendedores más afortunados del estado se encontraban dentro de los cinco distritos de NYC, con dos excepciones: la tienda número uno, “Smokes 4 Less” en Newburgh, vendió 17 veces más billetes ganadores que el siguiente expendedor más afortunado. Esa tienda se ha hecho famosa por su racha ganadora y vende billetes adicionales a través de un servicio de mensajería de lotería llamado Jackpocket, según la Lotería de Nueva York. La otra fuera de NYC se ubicó en la posición número 3: “Turnpike Enterprises One” en Lawrence, Long Island.

Estos fueron los 10 lugares con más suerte para acertar la lotería en Nueva York en 2024, según la cantidad de boletos ganadores de premios partir de $600 dólares:

1) Smokes 4 Less, 59 North Plank Rd., Newburgh

Billetes ganadores vendidos: 4,244

Premio mayor: $7,000,000 dólares

2) Players Cafe, 241 Bleecker St., Bajo Manhattan

Billetes ganadores vendidos: 250

Premio mayor: $100,014 dólares

3) Turnpike Enterprises One LLC, 315 Rockaway Turnpike, Lawrence

Billetes ganadores vendidos: 225

Premio mayor: $50,000 dólares

4) Lucky Lotto 1 Deli, 1450 Nostrand Ave., Brooklyn

Billetes ganadores vendidos: 197

Premio mayor: $31,000 dólares

5) Guru Hari Stationers INC, 165-84 Baisley Blvd., Queens

Billetes ganadores vendidos: 178

Premio mayor: $39,641.50 dólares

6) Pronto Lotto, 40-04 74th St., Queens

Billetes ganadores vendidos: 173

Premio mayor: $10,006 dólares

7) Nirvana Vape and Convenience, 31-92 21st St., Queens

Billetes ganadores vendidos: 161

Premio mayor: $5,000 dólares

8) Lucky Corner, 200 West 96th St., Manhattan

Billetes ganadores vendidos: 157

Premio mayor: $60,000 dólares

9) Honey Bee Convenience, 1774 Forest Ave., Staten Island

Billetes ganadores vendidos: 154

Premio mayor: $25,000 dólares

10) Peggy’s Stationery LLC, 2216 White Plains Rd., El Bronx

Billetes ganadores vendidos: 144

Premio mayor: $17,500 dólares

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).