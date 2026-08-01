La Lotería de NJ repartió más de $2,000 millones en premios el último año fiscal

Más de $1,000 millones de dólares aportó la Lotería de Nueva Jersey para el fondo de pensiones de los empleados públicos del estado gracias a que sus ventas aumentaron casi 5% durante el último año fiscal, sobre todo en juegos como Jersey Cash 5, Powerball y boletos de raspadito.

En total la Lotería registró ventas por valor de $3,490 millones de dólares hasta el 30 de junio, según cifras de ingresos no auditadas publicadas por funcionarios a finales de julio. Ese monto superó los $3,300 millones registrados el año fiscal anterior, aunque un proveedor privado de ventas y mercadeo no cumplió con los objetivos de rendimiento y podría llegar a deber millones de dólares al estado, acotó NJ Spotlight News.

Este año de buenos resultados permitió que 6,500 minoristas de Nueva Jersey ganaran unos $200 millones de dólares en comisiones. Los minoristas también obtuvieron más de $2,5 millones en bonificaciones, mientras que los jugadores ganadores se llevaron a casa un total combinado de más de $2,000 millones durante el año fiscal 2026.

La legislación estatal destina una parte de los ingresos anuales de la Lotería a las pensiones de bomberos, policías, maestros y otros jubilados del sector público. “Durante casi una década la Lotería ha aportado sistemáticamente más de $1,000 millones de dólares anuales para apoyar el sistema de pensiones y sigue demostrando su valor como fuente fiable de ingresos para el estado“, declaró Jim Carey, director ejecutivo de la Lotería de NJ.

Northstar New Jersey Lottery Group, el proveedor de ventas y mercadeo del estado, deberá abonar un pago por déficit tras no alcanzar los objetivos de rendimiento durante el año fiscal 2026, señalaron los funcionarios. La cifra exacta que debe está pendiente de una auditoría financiera completa. En el año fiscal 2025 Northstar adeudó $21.2 millones de dólares -la penalización máxima permitida según su contrato- por no cumplir el objetivo. Este pago por déficit se clasifica como ingreso no operativo en los estados financieros de la Lotería de NJ y se incluye en la contribución final al sistema de pensiones.

Nueva Jersey comenzó a destinar una parte de los ingresos de la lotería estatal al fondo de pensiones en virtud de una medida promulgada por el entonces gobernador republicano Chris Christie en 2017. Antes de esa reforma el gobierno estatal solía dar fondos insuficientes para las contribuciones patronales anuales a las pensiones y, en algunos años, realizaba aportes mínimos o nulos. Esta situación contribuyó a generar un enorme pasivo sin financiación que sigue siendo una preocupación fundamental hoy en día, a pesar de que el gobierno estatal ha vuelto a financiar en su totalidad las contribuciones patronales anuales para las pensiones.

Los pagos estatales para pensiones, que actualmente superan los $7,000 millones de dólares anuales, incluyen las contribuciones de la Lotería y fondos adicionales asignados directamente desde el presupuesto anual del gobierno estatal.

Fundada en 1970, la Lotería de Nueva Jersey ofrece diversos juegos para mayores de 18 años, que van desde los boletos de raspadito hasta los grandes sorteos multijurisdiccionales, incluidos Mega Millions y Powerball. Los juegos de raspaditos siguieron siendo la oferta más popular de la Lotería de Nueva Jersey durante el año fiscal 2026, generando casi $2,000 millones de dólares en ventas. El aumento de casi 2% en las ventas de estos juegos coincidió con el lanzamiento de Jersey Dog, cuyos boletos muestran los nombres, las fotografías y las localidades de origen de 18 mascotas de todo el estado.

En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020. En tanto, la vecina Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,600 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado. Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).