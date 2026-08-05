FIFA desmiente presuntos acuerdos con Marruecos para la final del Mundial 2030

La FIFA desmintió categóricamente este miércoles las informaciones que vinculan a su presidente, Gianni Infantino, con un presunto ofrecimiento de la final de la Copa del Mundo 2030 a Marruecos.

En declaraciones transmitidas a la agencia EFE tras un encuentro institucional en la ciudad de Rabat, el organismo internacional calificó de “falso y engañoso” cualquier rumor sobre compromisos previos y aclaró que la designación del recinto se anunciará “a su debido tiempo”.

La aclaración institucional responde a una publicación del periódico británico The Times, la cual sostenía que Infantino habría ofrecido la candidatura del estadio Hassan II en Casablanca como sede del partido definitorio a cambio de respaldos políticos para asegurar su permanencia en la presidencia del ente rector.

El pronunciamiento se produce en medio de un complejo panorama para la directiva de la FIFA, salpicada por el reciente colapso de su propuesta para vender derechos comerciales de sus torneos a fondos privados.

Mientras Marruecos impulsa la candidatura de su nuevo recinto en Casablanca, la Federación Española confía en que el escenario seleccionado para la cita definitiva de 2030 sea el estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

A la pérdida de alianzas continentales se han sumado voces de peso dentro del fútbol internacional. La leyenda del balompié portugués, Luís Figo, se alineó públicamente con las críticas al proyecto directivo y solicitó de manera explícita la renuncia inmediata de Gianni Infantino al frente del máximo estamento del fútbol mundial.

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