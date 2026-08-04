Estados Unidos confirma 4 partidos amistosos tras Mundial 2026

La selección de Estados Unidos confirmó cuatro partidos amistosos para la primera fecha FIFA después del Mundial 2026 y tras la continuidad de Mauricio Pochettino como entrenador.

El Team USA jugará ante dos rivales de Conmebol (Perú y Chile) y luego ante dos rivales Concacaf (México y Canadá).

Estas serán las fechas y sede de los partidos amistosos de Estados Unidos:

Fecha Partido Sede Hora (ET) Transmisión 26 de septiembre Estados Unidos vs. Perú Inter.co Stadium

Orlando, Fla. 4:30 p.m. TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo, Peacock 29 de septiembre Estados Unidos vs. Chile Energizer Park

St. Louis, Mo. 8:00 p.m. TNT, truTV, HBO Max, Universo, Peacock 3 de octubre Estados Unidos vs. México State Farm Stadium

Glendale, Ariz. 10:00 p.m. TNT, HBO Max, Telemundo, Universo, Peacock 6 de octubre Estados Unidos vs. Canadá Allianz Field

St. Paul, Minn. 8:00 p.m. TNT, truTV, HBO Max, Universo, Peacock

Mauricio Pochettino contento con los partidos en arranque al Mundial 2030

Mauricio Pochettino, director técnico de Estados Unidos, se mostró satisfecho con los partidos que tiene el Team USA en la fecha FIFA y que seguirán buscando mejores rivales para aumentar el nivel.

“Estamos muy emocionados de comenzar esta nueva etapa de nuestra trayectoria con partidos ante nuestra afición. Su increíble energía durante el verano ha marcado la pauta”, declaró el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

“Esperamos que nuestros jugadores compitan con la mentalidad de que cada partido es crucial y que demuestren la pasión y el compromiso que nuestra afición merece. Nuestro objetivo es siempre enfrentarnos a los mejores rivales posibles, y estos partidos ofrecen diversas experiencias para este grupo de jugadores al iniciar este nuevo capítulo de la selección masculina de Estados Unidos”.

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