Lamine Yamal y Guillermo Ochoa, sorprendidos de vacaciones en Colombia

Tanto Lamine Yamal como Guillermo Ochoa eligieron Colombia como destino para sus vacaciones tras el Mundial 2026. Ambas figuras se convirtieron en tendencia el pasado martes en redes sociales por videos donde se les ve vacacionando por separado en la ciudad de Cartagena.

Primero fue Lamine Yamal, cuya presencia en la ciudad colombiana se confirmó luego de que una multitud lo topara en el Centro Histórico de la ciudad durante sus vacaciones.

Yamal fue captado mientras salía de una vivienda ubicada en el corazón de la capital de Bolívar. Los videos corrieron como la espuma en redes sociales.

La estrella del FC Barcelona fue vista saliendo de una casa colonial ubicada frente a la Catedral, sobre la Calle de La Iglesia, en el Centro Histórico de Cartagena.

A las afueras del inmueble lo esperaban seguidores que registraron su salida en videos y fotografías, material que posteriormente fue compartido en redes sociales. En las imágenes se observa al futbolista saludando a las cámaras antes de abordar un vehículo.

La visita de Yamal se confirmó después de varios días de especulaciones originadas por una fotografía publicada en sus redes sociales en la que aparecía posando con una bandera de Colombia.

#Video La estrella de fútbol español, Lamine Yamal, se encuentra de vacaciones en Cartagena. A través de redes sociales circulan videos del momento en que el recientemente ganador del Mundial de Fútbol, fue visto saliendo de una casa en el centro histórico del Corralito de Piedra pic.twitter.com/LBTUTLoQB2 — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 4, 2026

Guillermo Ochoa también en Cartagena, Colombia

El exarquero de la selección mexicana que hace unas semanas hizo historia en el Mundial 2026 jugando su sexta edición, también se fue a vacacionar a Cartagena.

Al igual que con Yamal, Memo fue sorprendido por los fans caminando por calles del Centro Histórico de la ciudad. Sin embargo, fue el exjugador el que compartió un video en sus redes sociales.

En el clip se ve cómo los fans se fotografían con el exguardameta mientras de fondo suena una canción de rap interpretada por un artista urbano.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, compartió en sus redes sociales un mensaje de bienvenida para el futbolista. Recientemente, Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional tras su paso por la Copa del Mundo con México.



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