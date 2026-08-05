NYPD investiga como crimen de odio ataque vandálico contra Iglesia

El ataque a una escultura religiosa en una iglesia en Long Island City está siendo investigado como un crimen de odio por parte de la Policía de Nueva York, informó la Arquidiócesis de Brooklyn.

El acto vandálico registrado por cámaras de seguridad ocurrió el pasado 1 de agosto alrededor de las 01:42 horas de la madrugada, cuando un sujeto que aparentemente llevaba un cubrebocas saltó la barda perimetral de la iglesia de Santa Rita y destruyó una estatua ubicada en el patio.

En el video difundido por la Arquidiócesis de Brooklyn se aprecia que un hombre joven camina por la calle 11th Street casi esquina con 36th Avenue y de repente salta la barda e ingresa al patio de la rectoría del templo, ubicado en la parte trasera de la iglesia. El sujeto saca un martillo de su bolsillo y arremete a golpes contra la estatua, ocasionando que caiga de su pedestal para después huir caminando.

Este no es el primer acto vandálico que se registra contra esta iglesia. En un boletín de prensa, la Arquidiócesis de Brooklyn informó que en los últimos dos años se han registrado al menos cuatro ataques contra el templo religioso.

En el primer incidente un vitral de 60 años de antigüedad fue hecho añicos; después, una talla de San Francisco de Asís resultó desfigurada. En esa ocasión, la acera enfrente de la iglesia fue dañada con graffiti. En otra ocasión una estatua de San Judas resguardada dentro del templo fue dañada.

Las autoridades pusieron a disposición la línea Crime Stoppers 1-800-577-TIPS para cualquier persona que pueda aportar información sobre el incidente.