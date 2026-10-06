Nueva York prepara trabajadores para empleos técnicos: fecha, requisitos y registro

El programa ofrece formación sin costo en instalación de fibra óptica y reparación de dispositivos móviles. Está dirigido a mayores de 18 años que cumplan determinados requisitos.

Es una buena oportunidad. Una capacitación gratuita puede convertirse en la puerta de entrada a un oficio técnico con demanda en Nueva York. La ciudad anunció una nueva jornada del programa ITG, financiado con fondos federales, para formar trabajadores en telecomunicaciones, instalación de fibra óptica y reparación de teléfonos.

La actividad será el martes 13 de octubre de 2026 a las 9:30 a.m. en el Telecom Institute of New York, ubicado en 117-14 Queens Boulevard, segundo piso, Forest Hills.

Qué capacitación ofrece Nueva York

El programa contempla un curso ocupacional de 80 horas que combina clases técnicas y prácticas de laboratorio. Los participantes aprenderán tareas vinculadas con:

Instalación y mantenimiento de fibra óptica.

Pruebas y diagnóstico de conexiones.

Detección y reparación de fallas.

Instalación de líneas de telecomunicaciones.

Diagnóstico y reparación de dispositivos móviles.

La formación está orientada a preparar a los participantes para puestos de nivel inicial en infraestructura de telecomunicaciones y reparación de teléfonos inteligentes.

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Quiénes pueden registrarse

El programa está dirigido a personas que cumplan con estas condiciones:

Tener 18 años o más .

. Contar con diploma de escuela secundaria o GED.

Estar buscando empleo activamente.

Tener ingresos inferiores a $91,000 anuales .

. Contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Estar registrado previamente en el sistema Workforce1.

Comprometerse a informar si consigue empleo después del curso.

La autorización laboral es un requisito obligatorio. La capacitación no constituye una vía para obtener permiso de trabajo ni reemplaza los trámites migratorios correspondientes.

Cómo registrarse

Para participar, primero hay que registrarse como usuario de Workforce1, el sistema de servicios laborales de la ciudad de Nueva York. Después, el interesado debe ingresar a la página oficial del evento y completar el registro para la capacitación del 13 de octubre.

Durante la jornada se realizará una evaluación de admisión. El proceso puede extenderse hasta dos horas, por lo que las autoridades recomiendan llegar con tiempo.

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Qué hay que llevar

Los asistentes deben presentar una identificación válida. También conviene llevar información básica sobre experiencia laboral y formación previa.

Al finalizar el curso, los participantes tendrán la posibilidad de reunirse con personal de Workforce1 para recibir orientación y apoyo en la búsqueda de empleo. Esto no significa que el programa garantice una contratación, pero sí puede facilitar el contacto con empleadores del sector.

Un oficio vinculado con la expansión de internet

Las redes de fibra óptica son necesarias para ampliar el acceso a internet de alta velocidad, conectar edificios y sostener servicios de telecomunicaciones. Por eso, la capacitación puede ser especialmente útil para quienes buscan cambiar de rubro sin cursar una carrera universitaria de varios años.

El trabajo puede exigir actividad física, desplazamientos y tareas en espacios reducidos o elevados. Antes de inscribirse, conviene considerar el horario, el transporte hasta el lugar de capacitación y las condiciones habituales del oficio.

Datos de la capacitación

Fecha: martes 13 de octubre de 2026

martes 13 de octubre de 2026 Hora: 9:30 a.m.

9:30 a.m. Lugar: Telecom Institute of New York

Telecom Institute of New York Dirección: 117-14 Queens Boulevard, segundo piso, Forest Hills, Nueva York

117-14 Queens Boulevard, segundo piso, Forest Hills, Nueva York Duración del curso: 80 horas

80 horas Costo: gratuito para las personas elegibles

gratuito para las personas elegibles Contacto general: 844-631-8469

La información oficial puede modificarse, por lo que se recomienda revisar la página de Jobs NYC antes de asistir.

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