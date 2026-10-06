Meghan Markle publica inusual video casero de su hija, la princesa Lilibet

Meghan Markle compartió con el público algunos recuerdos de su infancia y publicó un video de su hija, la princesa Lilibet, de 4 años, fruto de su matrimonio con el príncipe Harry de Reino Unido.

Los duques de Sussex se mudaron a Reino Unido luego de seis años viviendo en California tras su ruptura con la familia real. Meghan Markle, quien ha desarrollado su faceta como creadora de contenido sobre estilo de vida, recordó algunos momentos de su infancia y publicó un video de su hija Lilibet mientras preparaban juntas una mermelada de frutas.

En el video se observa a la niña acompañando a su madre en la cocina mientras preparaba una gran olla de mermelada casera en la estufa. Lilibet tenía una cuchara de madera en mano y parecía estar probando la mermelada. Meghan siempre ha tratado de proteger la identidad de sus hijos y evita mostrar sus rostros en redes sociales, por lo que en este video la duquesa trató de evitar que se viera la cara de la niña.

En otra foto se observa a Megah con su hija en brazos mientras están en un jardín recogiendo frutos en un canasto.

En esta publicación, Meghan Markle compartió con sus seguidores cómo desde niña ha tenido un espíritu emprendedor y siempre ha usado su ingenio para salir adelante. La actriz recordó todos los trabajos que hizo en su juventud para ganar dinero.

“Cuando tenía unos ocho años, empecé mi propio negocio de coleteros artesanales que cosía en la máquina de coser Singer de mi abuela y vendía a un dólar cada uno. Vendí galletas de las Girl Scouts, tuve puestos de limonada, trabajé en una heladería y tuve infinidad de trabajos. Mi espíritu emprendedor siempre estuvo presente. ‘Detrás de cada mujer exitosa está ella misma’, y es cierto… pero hay más: una comunidad de amor, un grupo de apoyo, un equipo increíble”, compartió la duquesa.

Meghan mostró parte del proceso de producción y empacado de algunos de los productos de su marca As Ever y expresó su orgullo por el avance que ha tenido este proyecto.

“Al ver cómo ha crecido esta marca y al presentar nuestra colección navideña, me siento muy orgullosa y agradecida. Muchísimas gracias a mi equipo de @aseverofficial. Estoy muy orgullosa de lo que estamos creando juntas. Gracias por ayudarme a hacer realidad esta visión”, agregó Meghan.

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