¿Qué hacer si agentes de ICE u otros federales llegan a centros de votación?

Organizaciones de derechos civiles publicaron una guía para orientar a los votantes sobre sus derechos y las medidas que pueden tomar si agentes de ICE u otros funcionarios federales aparecen en los sitios de votación durante las elecciones de medio término.

El documento surge después de que la administración Trump se negara a descartar el posible envío de agentes federales a centros de votación este otoño, una posibilidad que, según las organizaciones, ha generado preocupación entre algunos votantes por posibles actos de intimidación.

La guía, publicada por el Brennan Center for Justice, Asian Americans Advancing Justice, FIRM y UnidosUS, sostiene que las leyes federales prohíben que funcionarios, oficiales o agentes federales interfieran en los procesos electorales y que el despliegue de tropas o agentes federales armados en lugares donde se realizan elecciones sería ilegal.

También señala que las leyes estatales y federales prohíben la intimidación de votantes, incluso cuando provenga de funcionarios o agentes gubernamentales.

Qué hacer si aparecen agentes federales en un centro de votación

Las organizaciones recomiendan que los votantes que observen la presencia de agentes federales denuncien la situación a la línea de Protección Electoral y alerten a los trabajadores electorales o a las autoridades electorales locales.

El archivo también indica que los votantes pueden documentar la actividad de los agentes si hacerlo es seguro y permitido por las leyes estatales.

Las organizaciones recomiendan mantener distancia, evitar escalar la situación y recopilar información como la cantidad de agentes presentes, qué estaban haciendo, dónde se encontraban, la hora del incidente, los detalles de sus uniformes y si portaban armas.

La guía advierte que los votantes deben actuar con cautela antes de compartir información en redes sociales, ya que no siempre es posible identificar si las personas presentes son agentes federales, funcionarios de inmigración o policías locales.

Advierten que denuncias incorrectas sobre la presencia de agentes de ICE podrían generar pánico y desalentar la participación electoral.

Derechos de los votantes ante interrogatorios o detenciones

El documento recuerda que los votantes tienen derecho a permanecer en silencio y solicitar un abogado si son detenidos o interrogados por agentes federales o policías.

La guía recomienda que, ante una interacción con un agente, las personas pregunten si pueden retirarse. Si el agente responde afirmativamente, el votante puede irse caminando de manera calmada, evitando movimientos que puedan interpretarse como una intención de escapar.

También señala que los votantes pueden decir claramente: “Quiero permanecer en silencio” o “Quiero un abogado”, y que no están obligados a responder preguntas de los oficiales, salvo en determinadas circunstancias específicas.

Además, las organizaciones recuerdan que una persona no tiene que permitir el registro de su teléfono celular sin una orden judicial y que puede expresar su negativa diciendo: “No doy mi consentimiento para este registro”, aunque los agentes podrían tener autoridad legal para realizar ciertas revisiones.

Recomendaciones antes de acudir a votar

La guía también aconseja a los votantes conocer sus derechos antes de acudir a las urnas, verificar su registro electoral y preparar un plan para votar.

Entre las opciones mencionadas están votar anticipadamente, cuando esté disponible, solicitar una boleta por correo si cumplen con los requisitos de su estado o acudir al centro de votación acompañado por personas de confianza.

El documento recuerda además que la Ley de Derecho al Voto garantiza el derecho de las personas a recibir asistencia de idioma y llevar un traductor o acompañante de su elección, siempre que no sea su empleador ni un representante sindical.

Las organizaciones concluyen que los votantes deben conocer sus derechos para poder ejercer su participación electoral sin miedo ni intimidación.