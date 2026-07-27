3 alimentos clave para evitar la pérdida de fuerza en las piernas y combatir la sarcopenia

Con el paso de los años, las piernas van perdiendo fuerza y pueden revelar los primeros síntomas de envejecimiento, por lo que los expertos recomiendan tres alimentos clave para prevenir la sarcopenia y fortalecer las extremidades inferiores.

En Estados Unidos, la más reciente actualización de 2026, indica que entre el 10-20% de adultos mayores tiene, según el sitio oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Office on Women’s Health. Por lo que es clave para conocer no solo en qué consiste la sarcopenia, sino cómo mejorar las condiciones, entre ellas la alimentación.

La experta en medicina funcional, Camilla Veller, explica que al envejecer las piernas se van a debilitar primero, y esto provoca mucho más que una sensación de cansancio o lentitud: como consecuencia se pierde independencia, surgen impedimentos para subir las escaleras de tu propia casa, dificultad para levantarse de una silla y pérdida del equilibrio, lo que puede causar caídas o lesiones en los huesos.

¿Qué es la sarcopenia?

Incluir alimentos ricos en proteínas ayuda a la reparación de los tejidos y los músculos. Crédito: Shutterstock

La sarcopenia es la reducción de la masa muscular y la fuerza. Se presenta a partir de los 40 años, momento en el que se pierde alrededor del 1% de la masa muscular al año, y este proceso se incrementa al acercarse a los 60 años.

“Con el envejecimiento se agravan situaciones como la falta de ejercicio, problemas de circulación, cambios hormonales y deficiencias en la alimentación, como la falta de proteínas y vitaminas. Todo esto provoca que los músculos grandes de las piernas pierdan fuerza primero y rápidamente, sin que lo notes”, agrega.

También explica que, según estudios, unas piernas débiles están directamente relacionadas con un mayor riesgo de caída. “Para la gente grande, una sola caída puede suponer meses de recuperación o algo peor. De hecho, las caídas son una de las principales causas de morbimortalidad entre las personas mayores de 65 años”.

Veller recomienda tres poderosas comidas que ayudan a mantener tus piernas fuertes, flexibles y sanas durante muchos años:

El yogur griego natural y los vegetales de hoja verde son la combinación perfecta: probióticos, calcio y minerales esenciales para proteger huesos y articulaciones. Crédito: Shutterstock

1. Pescados grasos: los constructores del músculo

Incorporar pescados grasos a la dieta como el salmón, atún, caballa y sardinas puede ayudar a mantener las piernas fuertes gracias a que son fuente de omega-3.

Según la experta, los ácidos grasos omega-3 actúan como un lubricante para los músculos y articulaciones. “Ayudan a reducir la inflamación, que es una de las principales causas de la rigidez muscular y de los dolores articulares que ocurren con la edad. Este nutriente también acelera la recuperación muscular, por lo que tanto si saliste a caminar, hiciste algún esfuerzo o simplemente te estás moviendo por casa, el omega-3 ayuda a reparar y fortalecer los tejidos”.

Además, proporcionan un alto contenido de proteína de alto valor biológico, que ayuda a crear músculo. El consumo de pescado proporciona al cuerpo lo que realmente necesita para desarrollar y reparar las fibras de las piernas.

Por ejemplo, un almuerzo con salmón a la plancha aporta más de 20 g de proteína, una dosis muy saludable de omega-3 y vitaminas esenciales como la vitamina D.

Recomendaciones para cocinarlo y aumentar sus beneficios sin perder el sabor: a la plancha o al horno con un toque de limón fresco y hierbas, o un poquito de cúrcuma en polvo con pimienta negra, que también tiene efectos antiinflamatorios. Otra opción es preparar una ensalada rápida con hojas verdes, tomate y atún o sardinas, y comerlo con una tostada de pan integral.

Otras fuentes de omega-3 de forma natural son: las semillas de lino, las semillas de chía y las nueces. También se puede recurrir a un suplemento de aceite de pescado para garantizar que tu cuerpo reciba los nutrientes que necesita.

2. El huevo: potencia y resistencia muscular

El huevo es una proteína completa, accesible y saludable, ideal para fortalecer los músculos y potenciar la resistencia muscular, sobre todo después de los 50 años. Es rico en vitamina D, que favorece la salud ósea y articular al facilitar la absorción de calcio. Además, es una fuente natural de colina, que ayuda a mantener la salud de las neuronas que regulan el movimiento, y selenio, un antioxidante que previene el daño celular que ocurre con la edad.

Cómo cocinarlo: hervirlo de 11 a 12 minutos para aprovechar al máximo sus nutrientes. La cantidad recomendada es entre dos a tres huevos al día, siempre consumiendo la yema. “Consumir esta cantidad de huevo a diario protege tu corazón, tu cerebro y ayuda a la salud cardiovascular. Y si conseguís huevos de campo, mucho mejor, porque tienen mayor densidad nutricional que los huevos industriales”.

3. Productos lácteos fermentados: yogur natural y yogur griego

Los lácteos fermentados, como el yogur natural y el yogur griego, son alimentos aliados para mantener la fuerza muscular por su aporte de proteínas de buena calidad.

Las proteínas son el elemento fundamental de la construcción muscular, ya que el cuerpo utiliza los aminoácidos para reparar los tejidos, haciendo que los músculos sean más fuertes y resistentes.

“A medida que envejecemos, nuestro cuerpo pierde eficacia en la síntesis proteica. Por eso es esencial ingerir una cantidad adecuada de proteína de buena calidad todos los días si queremos mantenernos activos e independientes”.

También aportan calcio, esencial para mantener la densidad ósea. El consumo de lácteos ayuda a aumentar el consumo de calcio en la dieta diaria para contrarrestar la pérdida de la capacidad de absorción de este mineral, característica del envejecimiento.

El yogur contiene probióticos (bacterias vivas) que mejoran la microbiota intestinal, lo cual es fundamental para modular la inflamación sistémica del cuerpo. Es importante cerciorarse de que contenga “cultivos vivos y activos”.

Incluir este tipo de alimentos dentro de una dieta balanceada puede ayudar a proporcionar los nutrientes necesarios para el mantenimiento y reparación de la masa muscular, y de esta forma prevenir la sarcopenia, tal como lo recomienda la doctora Veller.

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