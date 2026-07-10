Más allá del peso: por qué el cuerpo procesa de forma diferente 200 calorías de frutos secos frente a 100 de refresco

Por razones de salud o por estética, la pérdida de peso durante años ha sido una tendencia a la que se suman millones de personas en el mundo. Una realidad que se debate entre la cantidad de calorías, como lo recomiendan las dietas hipocalóricas, y las funcionales, que se centran más en la calidad y el efecto de los alimentos. Lo cierto es que no se trata de contar, sino de medir el impacto de la comida en nuestro cuerpo y salud.

Pese a que para muchos la clave para perder peso está en el cálculo calórico, para hacerlo de forma eficaz y saludable hay que revisar los factores que influyen en cómo el cuerpo procesa la energía consumida, sugiriendo que la calidad de la dieta puede ser más crucial que la cantidad.

El cardiólogo y director del Instituto Food is Medicine de la Universidad de Tufts, el Dr. Dariush Mozaffarian, afirma que “los distintos alimentos tienen efectos muy diferentes en el cerebro, el hígado, las células grasas, la función muscular, el páncreas y todos los órganos relacionados con el metabolismo y el peso corporal”.

¿Cómo afectan los alimentos el metabolismo?

En la alimentación funcional se mide más que las calorías, debido a que cada tipo de alimento puede tener diferentes efectos en el organismo. Mientras los carbohidratos de alto índice glucémico son más propensos a almacenarse como grasa, los alimentos con almidones resistentes tienden a evitar esta respuesta.

Otros factores vinculados a la pérdida de peso, como la cocción de los alimentos, su grado de procesamiento y la madurez de productos como las frutas, afectan directamente la cantidad de calorías que nuestro cuerpo absorbe.

Por esta razón, los expertos y nutricionistas hacen tanto énfasis en cómo lo que comemos tiene un efecto en nuestra salud, ya que este proceso no es uniforme y varía de persona a persona.

El endocrinólogo e investigador del Hospital Infantil de Boston, el Dr. David Ludwig, explica que el cuerpo determina cómo procesar las calorías (quemándolas o almacenándolas) dependiendo, en parte, de nuestras necesidades energéticas. Pero la calidad de esas calorías también importa.

“Los alimentos con alto índice glucémico, como el pan blanco, la pasta y los azúcares, se convierten fácilmente en energía utilizable y provocan que nuestro cuerpo almacene calorías”, agrega.

El experto expone un ejemplo fácil de comprender: «Consumir un refrigerio de 240 ml de bebida azucarada (100 calorías) debería ser mejor para el peso que 28 gramos de frutos secos (200 calorías), ¿verdad? (…) Pero ocurre justo lo contrario, porque esas 100 calorías, aunque parezcan pocas en ese momento, hacen que el cuerpo almacene grasa y provoquen hambre antes».

La cuestión de los alimentos ultraprocesados

Uno de los signos de nuestros tiempos es cómo la industria alimentaria ha evolucionado y, con ella, la forma de preparar los alimentos, siendo los ultraprocesados —con un efecto de premasticado y de fácil digestión— los que más se consumen.

El problema con este tipo de productos es que pueden disminuir la tasa de calorías quemadas en reposo, aumentando la probabilidad de ganancia de peso. Por eso, la calidad de la alimentación es fundamental para mantener un peso saludable.

Enfoque en la calidad sobre la cantidad

La pérdida de peso es multifactorial; es decir, hay un conjunto de acciones que se deben tomar desde los hábitos de vida saludable, como hacer ejercicio, una buena hidratación y respetar las horas de sueño.

Aunque contar calorías puede ofrecer una guía general, los expertos sugieren priorizar la calidad de los alimentos. Limitar el consumo de alimentos ultraprocesados y optar por opciones integrales y alimentos ricos en fibra es lo más recomendado para una dieta equilibrada y efectiva.

Sigue leyendo:

.Desayuno saludable: 6 hábitos comunes que debes evitar para cuidar tu hígado y metabolismo

.Los 5 superalimentos contra la grasa visceral que la ciencia sí respalda

.Los 5 alimentos cotidianos que disparan tu cortisol y frenan la pérdida de peso