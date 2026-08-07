EE.UU. felicita a Abelardo De la Espriella y afirma que espera trabajar estrechamente con su gobierno

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, felicitó este viernes al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras su investidura y aseguró que la administración de Donald Trump espera fortalecer la cooperación con el nuevo gobierno colombiano.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Landau destacó la decisión de De la Espriella de jurar el cargo en Cali, en lugar de Bogotá, y consideró que el traslado de la ceremonia representa una señal de su intención de descentralizar el país y dar mayor atención al desarrollo de las regiones.

El funcionario estadounidense también recordó su vínculo personal con Cali, donde sus padres, ambos vinculados al servicio diplomático de Estados Unidos, vivieron entre 1954 y 1957.

“Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el nuevo gobierno colombiano para el beneficio de ambos pueblos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Estados Unidos!”, escribió Landau.

La representación enviada por Trump a la investidura estuvo encabezada por el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, y estuvo integrada por funcionarios de la Casa Blanca y de los departamentos de Estado, Justicia y Defensa, además de representantes de la Agencia Antidrogas.

Ni Landau ni el secretario de Estado, Marco Rubio, asistieron personalmente a la ceremonia. Landau, no obstante, había participado recientemente en la investidura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

De la Espriella asumió la Presidencia después de derrotar en las elecciones al izquierdista Iván Cepeda, quien representaba la continuidad política del mandatario saliente Gustavo Petro. Durante la campaña electoral, el ahora presidente colombiano recibió el respaldo público de Trump.

El nuevo gobierno ha planteado como una de sus prioridades el fortalecimiento de los vínculos con Washington, después de un periodo marcado por las tensiones entre Trump y Petro. La relación entre ambos mandatarios estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos públicos y por la imposición de sanciones estadounidenses contra el presidente saliente.

La llegada de De la Espriella al poder abre así una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, con expectativas de una mayor coordinación entre ambos gobiernos.

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