Abelardo de la Espriella tras ganar las presidenciales en Colombia: “El pueblo debe celebrar este triunfo”

Abelardo de la Espriella pidió este domingo al presidente colombiano Gustavo Petro y a Iván Cepeda que respeten el resultado de las elecciones y se abstengan de promover movilizaciones o actos de violencia mientras avanza el escrutinio oficial.

“Absténganse de desatar un incendio social. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles”, afirmó De la Espriella en su discurso ante miles de seguidores en Barranquilla tras conocerse los resultados preliminares que le otorgan una estrecha ventaja sobre Cepeda de solo 0.96 puntos porcentuales.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria, que obtuvo 12.9 millones de votos frente a los 12.7 millones de Cepeda, sostuvo que fue elegido “bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió a quien hoy es el inquilino de la Casa de Nariño”, sede del gobierno colombiano, y aseguró que desconocer el resultado equivaldría a desafiar a millones de votantes.

De la Espriella agregó que Cepeda tendrá “todas las garantías para ejercer la oposición” dentro del marco constitucional, pero le pidió que no incentive las movilizaciones sociales: “Señor senador Iván Cepeda, ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror”.

Horas antes, Cepeda reconoció el resultado preliminar, aunque también anunció que su campaña impugnará 33,000 mesas de votación durante el escrutinio oficial que llevan a cabo jueces y notarios.

“El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato oficial”, afirmó Cepeda ante sus seguidores, al tiempo que señaló que una vez concluya el escrutinio y se realicen las verificaciones correspondientes reconocerá el resultado definitivo que emane de ese proceso.

Sigue leyendo:

• Trump celebra la victoria de De la Espriella en Colombia: “Él ganó, ¡GRANDE!”

• Colombia: De la Espriella gana la Presidencia, según conteo preliminar

• La elección presidencial que fractura a Colombia moviliza a miles de votantes en Nueva York