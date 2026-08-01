Madre y abuela dejaron morir de hambre a un adolescente: pesaba 59 libras, según acusación en Nueva York

Geneva Jarvis (36) y Denise Jarvis (62), madre y abuela del adolescente Adonis Jarvis, fueron acusadas de su homicidio en El Bronx (NYC).

Según las autoridades, ambas mujeres dejaron que la víctima de 16 años “muriera de hambre y se pudriera”. Milagrosamente su hermano gemelo -ambos autistas- sobrevivió al maltrato extremo de desnutrición y abandono, según acusaron los fiscales.

La madre y abuela fueron arrestadas la mañana del jueves y acusadas de homicidio, agresión y puesta en peligro del bienestar de una persona vulnerable, tras realizarse la autopsia, reportó Daily News. Ambas se declararon “no culpables”. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“Estas dos mujeres incumplieron su deber y responsabilidad de cuidar a estos muchachos”, declaró el la fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark. “Un niño ha muerto. El otro se enfrenta a una larga recuperación”. Se emitieron órdenes de protección a favor del hijo sobreviviente de Geneva, a quien la abuela “ha estado visitando”, señaló la fiscal adjunta Siobhan McCale.

Cuando el 19 de marzo la policía llegó al apartamento de la familia -que estaba en condiciones deplorables– en la calle E. 147 cerca de la avenida Brook en Mott Haven, Adonis pesaba apenas 59 libras (unos 27 kg) y estaba cubierto de moscas y heces. Murió ese mismo día en el Hospital Lincoln tras sufrir un abandono atroz, indicaron los fiscales.

Su hermano gemelo, quien también padece autismo, sobrevivió. Al ser hospitalizado, pesaba sólo 60 libras, habiendo perdido 20 libras desde su última visita médica documentada en agosto de 2024, informaron los fiscales.

“No podían caminar, no podían comunicarse, los mantenían en habitaciones separadas… sin recibir alimento ni cuidados, todo ello mientras las acusadas seguían con sus vidas”, dijo la fiscal McCale. “Las acusadas, en esencia, dejaron que estos niños murieran de hambre y se pudrieran”.

La autopsia realizada por la Oficina Forense de la ciudad (OCME) determinó que Adonis murió a causa de un “abandono crónico que incluyó inanición y deshidratación”, señalando además que sufría de autismo y epilepsia, por lo que dependía de sus cuidadoras. Su muerte fue calificada como homicidio. El hermano superviviente ha ganado 30 libras desde que fue hospitalizado, pero sigue sin poder caminar, dijo McHale. Su nombre no ha sido divulgado.

Casos similares de maltrato infantil mortal

Esta semana Justyna Zubko Valva obtuvo un acuerdo indemnizatorio de $9 millones de dólares contra el condado Suffolk (Long Island, NY) por no proteger a su hijo autista Thomas de 8 años, quien murió congelado y maltratado en el garaje de la casa de su padre Michael Valva, entonces agente de NYPD.

En mayo tres generaciones de mujeres fueron arrestadas bajo una serie de cargos en relación con la muerte de Jor’Dynn Duncan, una niña de 7 años, en Bayport, Long Island (NY). A principios de febrero un niño de dos años falleció en el hospital a causa de las heridas que sufrió al ser golpeado por su padre ebrio en un hotel convertido en refugio para personas sin hogar en Queens (NYC). También ese mes Denise Merker presuntamente confesó a la policía haber matado a su hija recién nacida y haberla abandonado a un lado de la carretera hacía más de 33 años en Long Island (NY).

En enero Priyatharsini Natarajan fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños en un hogar en Hillsborough, Nueva Jersey. Igualmente ese mes Vincent Distasi fue sentenciado tras declararse culpable de agredir repetidamente a su bebé recién nacido, causándole lesiones cerebrales graves y permanentes en Long Island (NY).

En octubre una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente. En septiembre Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020.

En junio de 2025 un padre fue acusado luego de que su bebé fuese hallado muerto dentro de una bolsa flotando en el East River (NYC). En abril Ryan Cato fue sentenciado por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo de 2025 una bebé hispana murió golpeada en Long Island (NY) y su padre, un hispano indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un hombre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY).

En octubre de 2024 falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral. En agosto de ese año un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de 2024 Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en Connecticut. En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia de la Administración de Servicios para Niños (ACS). En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La Administración de Servicios para Niños (ACS) ofrece diversos servicios de apoyo para padres que lo necesiten en relación con sus hijos. Se puede encontrar más información aquí.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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