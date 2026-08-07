Latino ex funcionario de la alcaldía de Nueva York acusado de pornografía infantil, incluidos bebés

Víctor Alvelo, ex funcionario del Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York (DSNY), fue arrestado bajo cargos de pornografía infantil tras el hallazgo de miles de imágenes y videos explícitos en su domicilio en El Bronx y ocultos en una chaqueta con siglas oficiales, informaron fiscales federales.

Alvelo, de 61 años, se desempeñó como superintendente general en el DSNY hasta su jubilación en agosto de 2025. Al parecer almacenaba imágenes ilícitas de niños pequeños -incluidos bebés- en diversos dispositivos, entre ellos una memoria USB recuperada del bolsillo delantero de la chaqueta oficial del DSNY que usaba cuando trabajaba allí, según los investigadores.

Supuestamente mantenía su colección de pornografía infantil desde agosto de 2022, cuando aún trabajaba en la agencia municipal, señaló Jamie McDonald, fiscal federal de Manhattan, cuya oficina lleva el caso, destacó Daily News. La policía arrestó a Alvelo el martes. De ser condenado se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“Como ex funcionario público de alto rango, Victor Alvelo presuntamente traicionó la confianza depositada en él por la ciudad y la ciudadanía, llegando incluso a utilizar descaradamente su ropa oficial para guardar archivos con material que ninguna persona debería poseer jamás”, declaró en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) Pete Gizas, agente especial interino a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York.

Los agentes federales obtuvieron una orden de registro para la vivienda de Alvelo tras detectar un gran volumen de imágenes y videos ilícitos compartidos a través de una red de intercambio de archivos entre pares (P2P) desde una dirección IP vinculada al jubilado, según consta en la denuncia penal.

Durante el registro de su domicilio realizado el lunes, los agentes federales incautaron 14 dispositivos, entre ellos un disco duro y una memoria USB que contenían pornografía infantil.

La comisionada de policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch -cuyos detectives colaboraron con las autoridades federales en la investigación-, afirmó que Alvelo “poseía miles de imágenes perturbadoras de pornografía infantil”. “NYPD será implacable a la hora de detener a los depredadores que buscan explotar y dañar a los niños”, aseguró.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Muchos casos similares

El mes pasado Edixon Briceño Montilla, inmigrante de 28 años, fue arrestado en Brooklyn (NYC) como sospechoso de producir pornografía infantil y luego subir las imágenes a la dark web (red oscura). En junio Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela pública de Nueva York, se declaró culpable de cargos federales relacionados con pornografía infantil.

En febrero Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California. Igualmente ese mes dos ex guardias de prisiones fueron sentenciados en casos separados de pornografía infantil en Nueva York. En enero Alex Torres López fue acusado en Nueva Jersey de agresión sexual y múltiples cargos de poner en peligro el bienestar de un menor relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En diciembre Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil en Nueva Jersey. Además Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet. En octubre Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton, Nueva Jersey.

En septiembre Sandy Carazas Pinez fue condenada a 25 años de prisión por abusar sexualmente de un alumno adolescente en una escuela para niños con necesidades especiales donde ella era docente en Yonkers (NY). En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En julio del año pasado Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales. Igualmente ese mes Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en NYPD para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

En octubre de 2024 Ryan Moan, oficial de policía de Connecticut, fue encontrado muerto después de ser arrestado por conducta inapropiada con un niño. En septiembre de ese año David Burgos Collazo fue sentenciado en Brooklyn a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat. También ese mes Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria -residente de Indiana- fueron arrestados y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años.

En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

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