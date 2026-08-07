Abuela desaparecida y 45 personas sin hogar tras explosión y fuego fatal en edificio en Nueva York

Mary Martin, abuela de 65 años, sigue desaparecida tras el incendio y explosión ocurridos en su edificio al mediodía del miércoles en El Bronx (NYC), donde su esposo murió.

La tragedia sucedida en 374 East 209th St, en el vecindario Norwood, dejó además a docenas de personas sin hogar. La familia teme que la abuela haya fallecido y que su cuerpo permanezca sepultado bajo los escombros. “Sigo esperando noticias sobre mi tía”, declaró Tashaila Parks al Daily News en el lugar del incendio, que fue clasificado de nivel cinco. “Aún no se sabe nada de ella… Es duro”, añadió, conteniendo las lágrimas. “Hace poco perdimos a uno de sus hijos, mi primo, en diciembre. Ha sido un año difícil“.

Parks aseguró que su tío Lester Martin, de 70 años, fue la víctima mortal del siniestro, pero las autoridades no han oficializado el nombre del fallecido. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que 14 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Seis de los lesionados son bomberos.

Un dron enviado entre los escombros el jueves localizó un cadáver dentro del edificio, pero no se pudo determinar de inmediato si se trataba de un hombre o una mujer, por lo que podría subir el número de víctimas, según una fuente de NYPD.

La Cruz Roja informó que el incendio dejó desplazadas a 45 personas -entre ellas siete niños pertenecientes a 18 familias y 27 apartamentos del edificio, y que habían reubicado temporalmente a muchas de ellas en un hotel cercano, indicó ABC News.

Imágenes de videovigilancia captaron el momento en que se produjo el estallido en el 2do piso del edificio, lanzando cristales y otros escombros violentamente hacia el otro lado de la calle. “Hubo una especie de explosión. Arrancó los marcos de las ventanas y lanzó algunos de ellos al otro lado de la calle; cuando nuestros efectivos llegaron al 2do piso, algunas puertas de los apartamentos habían saltado de sus bisagras”, declaró el miércoles el jefe del FDNY, Joe Esposito. “Esto dificulta enormemente contener el fuego mientras realizamos las labores de búsqueda”.

Aunque los primeros informes sugerían que una batería de iones de litio podría haber sido la causa, los investigadores sospechan ahora que una fuga de gas provocó la explosión, según fuentes del FDNY. Ello coincide con declaraciones de residentes de haber percibido un olor a gas antes de que un estallido sacudiera el edificio, provocando que las llamas se propagaran rápidamente.

El gran incendio, que movilizó a más de 300 bomberos, fue finalmente extinguido la noche del miércoles. Ayer los inspectores de incendios trabajaban para asegurar la estructura del edificio e intentar llegar al punto de origen de la explosión para determinar qué la desencadenó.

Los esposos Martin vivían en un apartamento del 3er piso, situado justo encima de la vivienda donde se produjo la explosión. “Llevaban toda la vida juntos, más de 40 años”, comentó Parks sobre sus tíos. “Seguían muy enamorados”.

“Mi tío era un gran hombre”, dijo Parks apenas unas horas después de identificar su cuerpo en el hospital. “Era evidente que sufrió quemaduras e inhalación de humo. Todos estamos muy afectados, especialmente el hijo que le sobrevive”.

En respuesta al siniestro del miércoles, la Unidad de Educación sobre Seguridad contra Incendios de FDNY se trasladó este viernes al vecindario para compartir información vital en la esquina de East Gun Hill Road y Putnam Place, informó el departamento.

En mayo cuatro personas fallecieron y 10 resultaron lesionadas en tres incendios seguidos en Brooklyn Queens, Staten Island y El Bronx, incrementando la racha de tragedias similares que estaba viviendo la ciudad y que ya sumaba 46 víctimas mortales en 2026.

In response to a fatal fire on Wednesday, Aug. 5, at 374 East 209th Street in the Bronx, the FDNY's Fire Safety Education Unit is in the neighborhood sharing lifesaving information at the corner of East Gun Hill Road and Putnam Place. Members will be there until 2 p.m. pic.twitter.com/Al4EzPy997 — FDNY (@FDNY) August 7, 2026