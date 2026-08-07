Retiran título a Miss Carolina del Norte por “racismo y homofobia”

La organización Miss USA retiró el título de Miss Carolina del Norte USA 2026 a Brittany Boltinhouse por comentarios racistas y homofóbicos.

La decisión fue tomada cinco semanas después de que Boltinhouse triunfara en el certamen de belleza estatal. Según se indica, en redes sociales resurgieron mensajes de Beltinhouse con comentarios racistas y homofóbicos que datan de entre 2017 y 2019.

La medida fue tomada por A Blaize Productions, la organización que administra la licencia estatal del certamen en Carolina del Norte, luego de una exhaustiva revisión del caso.

“Esta decisión no se tomó a la ligera. Se basó en la totalidad de las circunstancias y en nuestra responsabilidad de preservar la integridad del título de Miss North Carolina USA y los valores de nuestra organización”, señaló A Blaize Productions en un comunicado.

De acuerdo con el medio local NCBeat, los mensajes resurgidos muestran a Boltinhouse usando libremente una palabra racial ofensiva bajo el nombre de usuario Sosa the Stallion.

Thom Brodeur, presidente y CEO de Miss USA y Miss Teen USA, aseguró que la organización “no tolera el racismo, la homofobia, la transfobia ni el lenguaje que despoja a cualquier persona de su dignidad”.

“Un título aquí no es un adorno. Es una posición de confianza, extendida por una organización y aceptada por una mujer lleva un estándar en público. Cuando ese estándar se rompe, el título no puede continuar como si nada hubiera pasado”, dijo Brodeur.

Asimismo, aseguró que el comportamiento reportado no fue aislado. “Lo que se nos presentó no fue un momento aislado. Reflejaba una conducta a lo largo de un período prolongado de tiempo”.

Según dijo, Boltinhouse pidió disculpas por su comportamiento pasado. “He visto la declaración de Brittany. Hay reconocimiento, responsabilidad y disculpa. Lo respeto. Aunque no deshace el daño ni cambia el resultado, es el comienzo de lo único que repara el daño: el cambio”, dijo el ejecutivo.

Luego de darse a conocer la destitución, el dirigente también anunció que Myla Hadley asumirá el título de Miss Carolina del Norte USA 2026.

Boltinhouse obtuvo el título el pasado 28 de junio y se convirtió en la primera mujer de origen hondureño en obtener el título de Miss Carolina del Norte y también la primera mujer casada en lograrlo. “Esta corona es más grande que yo. Es para las personas que han sido subestimadas”, escribió la modelo tras ganar el título.

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