Uganda participará por primera vez en el Miss Universe 2026

Uganda coronó a su primera reina de belleza y competirá por primera vez en su historia en el certamen Miss Universe, cuya próxima edición se celebrará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (El Choliseo) en San Juan, Puerto Rico.

Mitchelle Daka, nacida en el distrito de Budaka, se convirtió en la primera Miss Universe Uganda y será la primera representante del país en el máximo evento de la belleza universal. Daka se alzó con la corona de Miss Uganda y ha alzado la voz en la promoción de la salud mental.

El sábado en la noche, Daka se alzó con el título en el Hotel Imperial Royale de Kampala. En el certamen Daka, también ganó el premio “Reina Multimedia del Viaje” por su participación en línea durante la competición.

Daka se ha concentrado en la salud mental, la conciencia emocional y en ayudar a las personas a desarrollar resiliencia. La modelo de 25 años ha tenido un especial interés en estos temas debido a sus experiencias personales, la pérdida de su amiga íntima, Karabo Mokoena, que fue asesinada en Sudáfrica.

Aunque Uganda ha participado en el Miss Mundo desde 1967, no había participado formalmente en el Miss Universo debido a que el país no contaba con una franquicia ni una licencia nacional oficial autorizada por la Organización Miss Universo.

Miss Uganda contaba solo con la licencia para enviar a una candidata al Miss Mundo. Por esa razón, la atención del país se centraba en la participación de su representante en este evento.

El cazatalentos y director de modelaje ugandés Joram Job Muzira, líder de la agencia Joram Model Management, consiguió la licencia y fundó oficialmente el certamen Miss Universe Uganda.

Un caso similar es el de Cuba, la cual regresó al certamen Miss Universo en 2024 tras 57 años de ausencia en este evento de belleza. Marianela Ancheta fue la primera representante de Cuba en más de medio siglo y al año siguiente fue el turno de Lina Luaces, hija de la conductora cubana Lili Estefan.

El regreso de Cuba al certamen se logró mediante una nueva organización con sede en Miami. Cuba dejó de participar en el Miss Universe a partir de 1959 por orden del entonces presidente Fidel Castro. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Castro prohibió el certamen en el país, ya que lo consideraba como una práctica superficial, vana y propia de la “burguesía” capitalista.

Más de 60 países no participan actualmente en el certamen Miss Universo. Algunos de ellos son Arabia Saudita, Siria, Afganistán, Corea del Norte, Andorra, Mónaco, Libia, Sudán, entre otros.

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