Venezuela derrota a México en penales y se cuelga el oro en los Juegos Centroamericanos 2026

En un vibrante compromiso disputado en Santo Domingo, República Dominicana, la selección de Venezuela se adjudicó la medalla de oro del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras imponerse 3-2 en la tanda de penales ante su similar de México, luego de finalizar empatados 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Apenas al primer minuto de juego, Luis Carrero capitalizó una maniobra de contragolpe para mandar el balón al fondo de la red y dar la ventaja inicial a la Vinotinto. La escuadra tricolor reaccionó al minuto 25 por conducto de Mateo Levy, quien aprovechó una desatención en la salida rival para eludir a su marcador y definir el empate 1-1.

El cuadro sudamericano recuperó la delantera al minuto 29 tras un servicio de Jesús González capitalizado por Diego Claut dentro del área chica. Sin embargo, en el tiempo de compensación del primer lapso (45+3′), Mateo Levy firmó su doblete particular tras conectar un centro enviado por Juan Uribe para sellar el 2-2 con el que ambas delegaciones se retiraron al descanso.

El segundo tiempo y los dos periodos extra mantuvieron la paridad en el marcador, destacados por el ajuste táctico en ambas bancas y la expulsión del director técnico de Venezuela al minuto 110 tras reiteradas protestas al cuerpo arbitral. Sin más modificaciones en la pizarra tras 120 minutos, la definición del certamen se trasladó a los tiros desde el punto penal.

La definición desde los once pasos decretó el triunfo venezolano tras una serie errática por parte del ataque mexicano:

Por México: Daniel Jiménez y Luis Navarrete acertaron sus ejecuciones, mientras que Joaquín Moxica, Gael García y Diego Ochoa no lograron convertir sus respectivos disparos.

Por Venezuela: Gustavo Lozano, Santiago Ditta y Juan Uribe mandaron el balón al fondo de las redes para asegurar el triunfo de su delegación, a pesar del cobro atajado por Ochoa a Aquiles Zamora.

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