¿Cuándo y dónde es la gala del Balón de Oro 2026? Fecha y principales candidatos al premio

Luego de la acción en el Mundial 2026, donde varios jugadores se lucieron hasta más no poder, la cuenta regresiva para la gala del Balón de Oro 2026 inició oficialmente.

La revista France Football celebrará la ceremonia de entrega el próximo lunes 26 de octubre de 2026 en el teatro The London Palladium, ubicado en la capital de Inglaterra.

El periodo de evaluación para esta edición contempla lo sucedido deportivamente entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha en la que concluyó la Copa del Mundo con la victoria de España por 1-0 sobre la selección de Argentina.

A diferencia de ediciones anteriores, esta entrega no cuenta con un favorito absoluto, presentando una disputa altamente pareja entre al menos ocho futbolistas tras el galardón obtenido en la campaña pasada por Ousmane Dembélé:

Rodri (España / Manchester City): Se posiciona tras proclamarse campeón del mundo con la selección española y ser elegido como el Jugador del Torneo en el Mundial 2026

Se posiciona tras proclamarse campeón del mundo con la selección española y ser elegido como el Jugador del Torneo en el Mundial 2026 Lamine Yamal (España / FC Barcelona) : De gran campaña en LaLiga, pero condicionado por la eliminación del Barcelona en la Champions League y un Mundial no tan brillante.

: De gran campaña en LaLiga, pero condicionado por la eliminación del Barcelona en la Champions League y un Mundial no tan brillante. Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich): Registró 36 anotaciones en 31 compromisos con el cuadro bávaro, aunque la falta de títulos colectivos de peso restringe sus opciones.

Registró 36 anotaciones en 31 compromisos con el cuadro bávaro, aunque la falta de títulos colectivos de peso restringe sus opciones. Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid) y Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid): A pesar de no haber sumado títulos con la entidad merengue, el atacante galo obtuvo la Bota de Oro mundialista y el centrocampista inglés brilló como la figura de los Three Lions.

A pesar de no haber sumado títulos con la entidad merengue, el atacante galo obtuvo la Bota de Oro mundialista y el centrocampista inglés brilló como la figura de los Three Lions. Michael Olise (Francia / Bayern Múnich): Surgió como la revelación del curso al liderar la tabla de asistencias en la Copa del Mundo, sumado a su despliegue en Alemania.

Surgió como la revelación del curso al liderar la tabla de asistencias en la Copa del Mundo, sumado a su despliegue en Alemania. Lionel Messi (Argentina / Inter Miami): El máximo ganador histórico del trofeo vuelve a figurar entre las candidaturas gracias a su desempeño en la Copa del Mundo, donde convirtió ocho tantos y lideró al equipo de Lionel Scaloni hasta la final del certamen.

El máximo ganador histórico del trofeo vuelve a figurar entre las candidaturas gracias a su desempeño en la Copa del Mundo, donde convirtió ocho tantos y lideró al equipo de Lionel Scaloni hasta la final del certamen. Ousmane Dembélé (Francia / PSG): El vigente poseedor de la distinción busca repetir la hazaña tras otra temporada de alto impacto.

Palmarés histórico del Balón de Oro

Lionel Messi: 8 galardones

8 galardones Cristiano Ronaldo: 5 galardones

5 galardones Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten: 3 galardones

3 galardones Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano y Kevin Keegan: 2 galardones

Ganadores con un trofeo:

Luis Suárez, Rodri, Eusébio, Luis Figo, Stanley Matthews, Michael Owen, George Best, Bobby Charlton, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Raymond Kopa, Karim Benzema, Ousmane Dembélé, Lothar Matthäus, Matthias Sammer, Gerd Müller, Fabio Cannavaro, Paolo Rossi, Roberto Baggio, Gianni Rivera, Ruud Gullit, Hristo Stoichkov, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Allan Simonsen, Omar Sívori, Josef Masopust, Pavel Nedvěd, Igor Belanov, Oleg Blokhin, Lev Yashin, Denis Law, Flórián Albert, George Weah y Luka Modrić.

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