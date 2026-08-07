Federación de Noruega pide la renuncia inmediata Gianni Infantino de la FIFA

Lise Klaveness, presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega (NFF), pidió este viernes la dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmando que ya no cuenta con la confianza de la comunidad futbolística.

Klaveness manifestó sobre Infantino tras la reunión mensual de la junta directiva de la NFF: “No tiene la confianza institucional necesaria para gobernar la FIFA con estabilidad en los tiempos que corren. No hay vuelta atrás para Gianni Infantino. La cooperación futbolística internacional atraviesa una grave crisis, y debemos reunirnos ahora mismo para pedirle al presidente de la FIFA que renuncie”.

Estas declaraciones se producen en medio del conflicto entre los organismos rectores del fútbol, provocado por la propuesta (ya abandonada) de la FIFA de vender una parte del futuro comercial de la Copa del Mundo.

Los noruegos esperan que otros países miembros de la UEFA se sumen a su petición de dimisión de Infantino.

Norwegian Football Federation (NFF) President Lise Klaveness calls for the resignation of FIFA President Gianni Infantino, saying that he no longer has the confidence of the football community. pic.twitter.com/yUpbPBIjP4 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 7, 2026

Esperan que otros países se sumen

La presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega añadió: “Veremos qué otros países se suman finalmente, si esa se convierte en la estrategia de la junta directiva de la UEFA. Hablamos mucho con ellos, y ellos tienen que gestionarlo, así que tendrán que preguntarles. No vamos a pedir una reunión extraordinaria de la junta directiva de la UEFA; le pediremos que renuncie en nuestro diálogo con la FIFA”.

Klaveness, de 45 años y abogada de profesión, comenzó enumerando una larga lista de preocupaciones que la Federación Noruega de Fútbol ha expresado a la FIFA durante su mandato, que comenzó en marzo de 2022.

Entre ellas se encontraban las dudas sobre la adjudicación de torneos, el primer Premio de la Paz de la FIFA, otorgado al presidente estadounidense Donald Trump en diciembre, y la anulación de la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el reciente Mundial tras una llamada de Trump (con lo que el atacante pudo disputar los octavos contra Bélgica, que eliminó a EE.UU. con un 1-4).

Como crítica abierta de Infantino, el nombre de Klaveness ha sonado como uno de los posibles sucesores, pero ella desestimó las especulaciones sobre una posible candidatura.

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