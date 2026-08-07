Conmebol no le suelta la mano a Gianni Infantino tras las tensiones en la FIFA

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Alejandro Domínguez ratificó este viernes su apoyo explícito al titular de la FIFA Gianni Infantino en medio del complejo escenario que atraviesa la cúpula directiva del fútbol internacional.

La declaración tuvo lugar en la ciudad de Cali, donde las autoridades deportivas sostuvieron un encuentro con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (ciudad designada como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026), en el marco de su asistencia a la toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Nosotros estamos trabajando firmemente por la salud del fútbol, por su estabilidad y por todo lo que se viene transformando en el fútbol y, hay que ser sinceros, hay un líder para esa transformación. El Mundial de 48 equipos ha sido exitosísimo, mucho más de lo que yo esperaba. Y el nombre no es otro que el del presidente Infantino”, afirmó Domínguez.

El pronunciamiento del dirigente paraguayo se produce semanas después de la controversia generada por el proyecto de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), una entidad mediante la cual el estamento rector pretendía ceder a inversores privados el 20 % de sus operaciones comerciales y torneos.

Pese a que la iniciativa fue archivada por la FIFA tras recibir el rechazo de la UEFA y otras confederaciones, Domínguez destacó la importancia de mantener la estabilidad mediante la concertación: “Creo que no se puede desconocer ese gran trabajo, entre muchos otros; ya tomamos una postura con respecto a que hayan retirado la propuesta y hay que seguir trabajando por el fútbol con diálogo, aunque a veces no estemos de acuerdo”, concluyó el titular de la Conmebol.

De cara al Congreso electivo agendado para el 18 de marzo de 2027, Gianni Infantino se mantiene, hasta el momento, como el único aspirante confirmado para presidir la organización.

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